"Это дикость": Гаспарян о том, что реально угрожает белорусской экономике

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Гаспарян рассказал что реально угрожает белорусской экономике

Странные утверждения о том, что вот-вот на территорию Беларуси войдут все возможные российские олигархи, белорусских рабочих выкинут на улицу, отнимут бизнес придуманы не экономистами, а конспирологи в интернете, утверждает политический эксперт, писатель Армен Гаспарян.

"Люди, которые утверждали эту дикость, не могут ответить на очень простой вопрос ― зачем? Зачем ломать то, что и так прекрасно работает, как, к примеру, "Беларуськалий", чья экспортная выручка за прошлый год составила 2,8 млрд долларов. Эта дикость крайне негативно сказалась на информационной повестке сразу после выборов президента. Реалии совершенно другие, белорусской экономике в большей степени сейчас угрожает череда бесконечных протестов", ― отметил Гаспарян.

Комментарий известного политического эксперта Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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