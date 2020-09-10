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Гидромет обещает теплые выходные – до 26 градусов

10.09.2020 12:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: 123ru.net

Уже в пятницу ожидается 15-20 градусов, а в субботу и воскресенье днем будет жарко.

Как сообщает Белгидромет, 11 сентября, в пятницу осадков по Беларуси не ожидается. Ночью будет прохладно - 4-10 градусов выше нуля, днем - 15-20 градусов.

В субботу станет теплее, и также без осадков. Температура воздуха ночью - 5-10 градусов, днем - от плюс 16 по северо-востоку до 24 градусов тепла по юго-западу страны.

В воскресенье, 13 сентября, обещает быть погожим. Лишь по северной части страны днем пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов. Днем будет 17-24 градуса тепла, по югу - до 26.

Следующая неделя начнется с хорошей погоды. В понедельник ночью температура воздуха составит 7-14 градусов, днем - 16-23 градуса, в юго-западных районах - плюс 24-26.

Комфортная, сухая погода сохранится до середины следующей недели, передает Белта.

 
 
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Уже в пятницу ожидается 15-20 градусов, а в субботу и воскресенье днем будет жарко.
 
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