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Андрей Казакевич: Скорее всего, в деятельности Координационного совета наступит пауза
10.09.2020 12:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото Thinktanks.by
Сложно представить полноценные внутриполитические действия Координационного совета уже сегодня: как только появятся новые люди, их тут же арестуют – и так до бесконечности.
Власть вынуждена начать внутриполитический диалог. Но пытается навязать его на своих условиях, поэтому и уничтожает Координационный совет, способный формировать и влиять на повестку дня переговоров.
Члены президиума Координационного совета Мария Колесникова и Максим Знак проходят подозреваемыми по делу, возбужденному по ч.3 ст.361 УК «Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь» и заключены под стражу. Два члена президиума фактически выдворены в Украину, еще двое – в Польшу. Из семи членов президиума Координационного совета на свободе пока остается только лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.
Какую угрозу для белорусских властей представляет Координационный совет? Этот вопрос
- Власти боятся формирования сильного внутриполитического субъекта, который может представлять протестное движение – и таким образом быть площадкой, или субъектом для переговоров с действующим режимом о транзитном переходном периоде, и вообще о передаче власти. Стратегия официального Минска направлена на то, чтобы в зародыше убить, уничтожить такую площадку и попытаться провести дискуссию о дальнейшем политическом развитии Беларуси («конституционная реформа», возможные выборы, про которые говорит даже Лукашенко) уже по своим правилам.
Властям не нужен субъект, который по своему потенциалу сопоставим с Координационным советом.
Понятно, что сам по себе Координационный совет не был сильным органам, по крайней мере на начальном этапе своего формирования, но потенциально его вес мог вырасти, если бы к нему присоединилось большее количество политических сил, общественных организаций и, возможно, даже бывших или нынешних чиновников (такие разговоры шли несколько последних недель). Чтобы предотвратить создание такого субъекта, власть и пошла на чрезвычайные меры.
Нужно учесть также и внешний фактор: Беларусь к внутринациональному диалогу фактически принуждают внешние силы. Вчера уже и Россия устами министра иностранных дел Лаврова призвала белорусскую власть к проведению широкого общественного диалога, то есть фактически поддержала позицию Евросоюза, озвученную во время саммита Европейского Совета 19 августа, и позицию Соединенных Штатов. Власть вынуждена начать диалог – другого выхода нет. При этом в различных дискуссиях по белорусскому вопросу с участием представителей ЕС и США постоянно фигурировал Координационный совет - как партнер, как площадка для переговоров, сейчас о нем заговорила и Россия. В условиях, когда статус Координационного совета стал приобретать международный характер, для властей стало очень важно его разрушить.
- Уничтожая субъект для переговоров, какую реальность создает белорусская власть?
- Власти хотят навязать общественный диалог на своих условиях, по крайней мере, будут пытаться; я даже не уверен, что у них имеется хоть какой-то потенциал для выполнения этой задачи: сегодня во власти практически нет людей, которые хоть бы раз продемонстрировали способности к настоящему диалогу, к политическому планированию, к политической игре, большинство из них – сторонники топорных простых средств ведения политики.
В целом действия властей следует рассматривать как уничтожение субъектов, которые кажутся им неприемлемыми, и навязать диалог по своим правилам.
Навязываемый диалог могут со стороны власти вести исполнительные органы, топ-чиновники и другие мелкие игроки. Группе властей важно, чтобы не было сравнимого по политическому потенциалу субъекта, который мог бы серьезно влиять на повестку и обсуждение.
- Каких ответных действий со стороны Координационного совета можно ожидать? Эмиграции, замены выбывших новыми персонами?
- В случае появления внешних гарантов, способных обеспечить неприменение репрессий в отношении Координационного совета, логично было бы обновить его состав. В конце концов, члены Координационного совета, которые находятся за пределами страны, не полностью исключены из белорусского политического процесса и, наверное, могут продолжить работу в дистанционном режиме из-за границы. Этот вариант уже в определенной мере реализуется: Светлана Тихановская с консультантами ведут работу за границей.
Возможно, Координационный совет будет вести часть деятельности за пределами страны, а внутренняя работа возобновится после стабилизации ситуации.
Мне сложно представить полноценные внутриполитические действия КС уже сегодня: как только появятся новые люди, их тут же арестуют – и так до бесконечности; скорее всего, в деятельности Координационного совета наступит пауза, после которой станет понятно – как будут развиваться события дальше.
- Дальнейшую судьбу Координационного совета определят мирные протесты?
- Основной политический капитал Координационного совета – протестное движение и большое количество людей, которое включилось в политику (так называемая «новая оппозиция»), различные группы, созданные по территориальному признаку, которые координируют свою деятельность посредством телеграм-каналов, чатов. Все они имели бы доверие к новым структурам, так или иначе связанным со штабами кандидатов в президенты, связанным с Тихановской, за которую голосовали миллионы. Наверное, в этом поле могут появляться такие структуры, как Координационный совет, которые могут говорить от имени протестного движения. Все другие организации людям, которые только-только влились в политику, мало известны, а для значительной части старого актива не пользуются авторитетом (я имею в виду старую оппозицию, политические партии, движения типа «Говори правду» и «За свабоду»).
Координационный совет сохраняет свой потенциал как возможный институт, но он очень сильно зависит от протестного движения.
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Сложно представить полноценные внутриполитические действия Координационного совета уже сегодня: как только появятся новые люди, их тут же арестуют – и так до...
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