СМИ сообщили, что Алексей Навальный полностью пришел в себя

Источник материала: Ежедневник

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The Insider со ссылкой на источники сообщает, что Навальный оправился после выхода из комы и уже может говорить.

Der Spigel, в свою очередь, написал, что полиция Германии опасается нового нападения на господина Навального, поэтому охрана вокруг него была усилена.

Оба издания сообщают, что состояние господина Навального улучшилось, отмечает Коммерсантъ . По данным The Insider, ему удалось вспомнить события, предшествовавшие коме, вплоть до того, как ему стало плохо в самолете. Врачи считают, что физически оппозиционеру удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью. Der Spigel отмечает, что Алексей Навальный снова может говорить, и возможно, ему удастся вспомнить детали случившегося. Врачи разрешили пускать к Алексею Навальному посетителей, ранее к нему допускались только врачи и жена.

«В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей»,— написала пресс-секретарь господина Навального в Twitter. Соратник политика Леонид Волков заявил «Медузе»: «Я был бы рад, если бы то, что пишет Der Spiegel было правдой, но к сожалению, в этой статье присутствует огромное количество фактических ошибок».

Берлинская полиция не стала комментировать сообщения об усилении охраны. «Не знаем, откуда у Spiegel эти данные. Меры безопасности мы не комментируем принципиально»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, Алексей Навальный с 20 августа находился в коме. Ему стало плохо на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционера доставили в местную больницу. 22 августа господина Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября немецкие врачи сообщили, что его вывели из комы. Власти ФРГ заявляют, что специалисты нашли признаки отравления ядом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что в организме Алексея Навального до его отправки в Берлин следов отравления обнаружено не было.