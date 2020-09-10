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СМИ сообщили, что Алексей Навальный полностью пришел в себя

10.09.2020 12:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.ru

The Insider со ссылкой на источники сообщает, что Навальный оправился после выхода из комы и уже может говорить.

Der Spigel, в свою очередь, написал, что полиция Германии опасается нового нападения на господина Навального, поэтому охрана вокруг него была усилена.

Оба издания сообщают, что состояние господина Навального улучшилось, отмечает Коммерсантъ. По данным The Insider, ему удалось вспомнить события, предшествовавшие коме, вплоть до того, как ему стало плохо в самолете. Врачи считают, что физически оппозиционеру удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью. Der Spigel отмечает, что Алексей Навальный снова может говорить, и возможно, ему удастся вспомнить детали случившегося. Врачи разрешили пускать к Алексею Навальному посетителей, ранее к нему допускались только врачи и жена.

«В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей»,— написала пресс-секретарь господина Навального в Twitter. Соратник политика Леонид Волков заявил «Медузе»: «Я был бы рад, если бы то, что пишет Der Spiegel было правдой, но к сожалению, в этой статье присутствует огромное количество фактических ошибок».

Берлинская полиция не стала комментировать сообщения об усилении охраны. «Не знаем, откуда у Spiegel эти данные. Меры безопасности мы не комментируем принципиально»,— сообщили  в ведомстве.

Напомним, Алексей Навальный с 20 августа находился в коме. Ему стало плохо на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционера доставили в местную больницу. 22 августа господина Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября немецкие врачи сообщили, что его вывели из комы. Власти ФРГ заявляют, что специалисты нашли признаки отравления ядом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что в организме Алексея Навального до его отправки в Берлин следов отравления обнаружено не было.

 
 
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The Insider со ссылкой на источники сообщает, что Навальный оправился после выхода из комы и уже может говорить.
 
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