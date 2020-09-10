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Втрое прибыльнее депозитов. Куда белорусам можно вложить валюту
Источник материала: Myfin
На данный момент доход по валютным облигациям некоторых эмитентов превышает 10% годовых. Самые надежные – государственные облигации Минфина предлагают ставку 7% годовых. Среднее же значение колеблется в районе 7-8%. Это в три раза выгоднее валютных депозитов, ставки по которым не превышают 2,75% годовых.
Как зарабатывают на облигациях
Принцип заработка на валютных облигациях в целом схож с депозитами: есть номинальная цена облигации (как сумма вклада), есть купонный доход (как проценты по депозиту). Отличие в том, что облигация может продаваться как дешевле номинальной стоимости – тогда к вашему доходу приплюсуется разница между ее номинальной ценой и ценой покупки, так и дороже номинальной цены – тогда можно подождать ее дальнейшего роста в цене и попытаться продать еще дороже.
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Валютные облигации становятся для белорусов все более привычным и интересным инструментом сбережения и зарабатывания денег. Ставки по ним в разы выше, чем по...
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