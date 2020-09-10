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Беларусбанк прекратил выдавать льготные кредиты на строительство жилья

10.09.2020 13:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

По сообщению специалиста контакт-центра, в настоящее время Беларусбанк не выдает таких кредитов. На какой период приостановлена их выдача, пока не сообщается.

 
 
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Беларусбанк временно прекратил выдавать кредиты на строительство или реконструкцию жилья с использованием субсидии на его погашение по указу 240. Эту информацию...
 
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