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Беларусбанк прекратил выдавать льготные кредиты на строительство жилья
Источник материала: Myfin
По сообщению специалиста контакт-центра, в настоящее время Беларусбанк не выдает таких кредитов. На какой период приостановлена их выдача, пока не сообщается.
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Беларусбанк временно прекратил выдавать кредиты на строительство или реконструкцию жилья с использованием субсидии на его погашение по указу 240. Эту информацию...
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