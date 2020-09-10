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Фотофакт. Акция солидарности с Беларусью прошла в Будапеште

10.09.2020 13:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Акция солидарности с Беларусью прошла 9 сентября в Будапеште. У здания парламента Венгрии собрались представители белорусской диаспоры, а также горожане и живущие в Будапеште украинцы и россияне.

Фотофакт. Акция солидарности с Беларусью прошла в Будапеште

В акции также приняли участие представитель Венгрии в Европарламенте Анна Донат и заместитель мэра Будапешта Габор Керпел-Фриниуш.

«Борьбу ведут они, но они нуждаются и в нас, в Европе и в других странах мира, во всех нас, кто поддерживает их начинание», — отметила Анна Донат.

Фотофакт. Акция солидарности с Беларусью прошла в Будапеште

Фотофакт. Акция солидарности с Беларусью прошла в Будапеште

Фотофакт. Акция солидарности с Беларусью прошла в Будапеште

Габор Керпел-Фриниуш подчеркнул схожесть двух народов — белорусов и венгров — в стремлении жить в свободной и независимой стране и призвал власти Беларуси остановить насилие.

«От имени свободного Будапешта я хочу уверить всех людей Беларуси, которые каждый день борются за свои права, что свободные граждане Будапешта с вами, думают о вас», — сказал заместитель мэра.

Фотофакт. Акция солидарности с Беларусью прошла в Будапеште

Акция «Солидарны с белорусами» завершилась церемониальным зажжением свечей в память о погибших в ходе акций протеста мирных гражданах Беларуси.

 
 
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Акция солидарности с Беларусью прошла 9 сентября в Будапеште. У здания парламента Венгрии собрались представители белорусской диаспоры, а также горожане и живущие...
 
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