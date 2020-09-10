Фотофакт. Акция солидарности с Беларусью прошла в Будапеште

Акция солидарности с Беларусью прошла 9 сентября в Будапеште. У здания парламента Венгрии собрались представители белорусской диаспоры, а также горожане и живущие в Будапеште украинцы и россияне.





В акции также приняли участие представитель Венгрии в Европарламенте Анна Донат и заместитель мэра Будапешта Габор Керпел-Фриниуш.

«Борьбу ведут они, но они нуждаются и в нас, в Европе и в других странах мира, во всех нас, кто поддерживает их начинание», — отметила Анна Донат.













Габор Керпел-Фриниуш подчеркнул схожесть двух народов — белорусов и венгров — в стремлении жить в свободной и независимой стране и призвал власти Беларуси остановить насилие.

«От имени свободного Будапешта я хочу уверить всех людей Беларуси, которые каждый день борются за свои права, что свободные граждане Будапешта с вами, думают о вас», — сказал заместитель мэра.





Акция «Солидарны с белорусами» завершилась церемониальным зажжением свечей в память о погибших в ходе акций протеста мирных гражданах Беларуси.