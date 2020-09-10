Главы МИД стран ЕС обсудят 21 сентября ситуацию в Беларуси

Белорусский вопрос внесен в повестку встречи Совета министров иностранных дел стран Евросоюза, которая состоится 21 сентября. Об этом БелаПАН сообщил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.

«Министры иностранных дел ЕС обсудят Беларусь на следующем заседании Совета 21 сентября, — сказал он. — Однако на данном этапе преждевременно комментировать, будут ли там приняты санкции и в каком объеме. Внутренние обсуждения в ЕС все еще продолжаются, и решение может быть принято в любой момент, когда страны-члены договорятся об окончательном объеме санкций (сколько людей и кто будет в списке)».

По словам Стано, на данный момент обсуждения все еще продолжаются, поэтому «невозможно сказать, сколько должностных лиц окажется под санкциями и когда будет принято решение». «Однако есть политическая воля сделать это как можно скорее», — подчеркнул он.

Агентство Bloomberg 10 сентября со ссылкой на свои источники сообщило , что принятие решения о санкциях в отношении белорусских чиновников, ответственных за фальсификации выборов и репрессии в отношении мирных демонстрантов, блокирует Кипр.

«Кипр заявил, что не подпишется под предложением ЕС о санкциях в отношении десятков белорусских чиновников, если государства-члены не согласятся ввести ограничения в отношении Турции в связи с буровыми работами в восточном Средиземноморь», — сообщает Bloomberg.

Кипр настаивает на введение санкций в отношении семи турецких компаний, которые занимаются добычей газа в Средиземном море неподалеку от кипрских берегов.