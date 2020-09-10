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Колесникова потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ и ГУБОПиК

10.09.2020 13:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Адвокат члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Марии Колесниковой Людмила Казак утром 10 сентября передала в Следственный комитет заявление своей подзащитной о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников КГБ и главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

В заявлении на имя председателя СК Ивана Носкевича Колесникова «подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября и все, что с ней происходило в этот промежуток времени: похищение неизвестными людьми, психологическое давление, угрозы лишения жизни, попытка силой выдворить за пределы Беларуси».

Член президиума КС указала «конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПиК и КГБ». Она требует возбудить уголовное дело в отношении этих лиц по признакам преступлений, предусмотренных ст. 182 (похищение человека), ст. 183 (незаконное лишение свободы) и ст. 186 (угроза убийстом) Уголовного Кодекса. Колесникова отметила, что может опознать всех лиц, перечисленных в заявлении, и готова дать подробные показания.

«Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально, — подчеркнула в заявлении член президиума КС. — В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реальные. Ввиду того, что требуемого согласия от меня получено не было, меня водворяли в камеру, где я содержалась около часа».

«Во время моего незаконного удержания в ГУБОПиК, КГБ, используя любую возможность, я заявляла проходившим мимо сотрудникам о том, что меня похитили, требовала сообщить о месте своего нахождения адвокату и отцу. После того, как сотрудники КГБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (погранпереход «Александровка»), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь», — отметила она.

В заявлении Колесникова также указала: после того, как она порвала свой паспорт, чтобы исключить въезд на территорию Украины, ее доставили в часть Мозырского пограничного отряда, где она находилась до вечера 8 сентября.

Член президиума КС и координатор штаба Бабарико Мария Колесникова была похищена утром 7 сентября в центре Минска неизвестными в масках. Спустя несколько часов пропала связь с пресс-секретарем КС Антоном Родненковым и исполнительным секретарем совета Иваном Кравцовым. На следующий день стало известно, что всех троих насильно вывезли в Украину, однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось, поскольку на границе она порвала свой паспорт.

9 сентября стало известно, что Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске в статусе подозреваемой по делу согласно ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси).

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Марии Колесниковой Людмила Казак утром 10 сентября передала в...
 
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