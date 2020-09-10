Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на жилье

Источник материала: АФН

Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на строительство или реконструкцию жилых помещений с использованием бюджетной субсидии на его погашение.

Банк не сообщает, когда будет возобновлено кредитование.

Согласно указу №240 жилищная субсидия за с чет бюджетных средств предоставляется на погашение части кредита или уплату процентов многодетным семьям, а также молодым семьям, отстоявшим очередь на улучшение жилищных условий и построивших жилье.