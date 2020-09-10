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Правозащитники признали Колесникову, Знака и Салея политзаключенными

10.09.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Уголовное преследование Марии Колесниковой, Максима Знака и Ильи Салея носит политически мотивированный характер, он направлен на прекращение их законной деятельности или изменения ее характера.

Об этом говорится в заявлении правозащитного центра «Весна».

«Продемонстрированные спецслужбами Беларуси абсолютно неправовые подходы (похищение и попытка насильственного выдворения за пределы страны М. Колесниковой в продолжение таких же неправовых прежних практик, примененных в отношении С. Тихановской и О. Ковальковой), а также угрозы физической расправы, которые были высказаны в отношении Марии Колесниковой в здании ГУБОПиК, еще больше подчеркивают политический и противоправный характер этого преследования», - отмечается в заявлении.

«На основании этого, руководствуясь п. 2.1, 3.1 а) Руководства об определении понятия "политический заключенный", принятого на ІІІ Белорусском правозащитном форуме, мы, представители белорусских правозащитных организаций, заявляем о признании Марии Колесниковой, Максима Знака и Ильи Салея политическими заключенными», - подчеркивается в заявлении.

Правозащитники требуют немедленного освобождения Марии Колесниковой, Максима Знака и Ильи Салея и прекращения уголовного преследования в отношении них; немедленного освобождения всех политических заключенных, прекращения политических репрессий и насилия в стране.

Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет”, Белорусский ПЕН-центр, Инициативная группа "Идентичность и право”, Центр правовой трансформации (Lawtrend), БАЖ и другие организации.

 
 
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Уголовное преследование Марии Колесниковой, Максима Знака и Ильи Салея носит политически мотивированный характер, он направлен на прекращение их законной...
 
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