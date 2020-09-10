Лукашенко дал понять, чего хочет от нового генпрокурора

Во время визита в Генеральную прокуратуру Александр Лукашенко дал понять, что ждет от нового руководства ведомства закручивания гаек. Он также намекнул, что до конца года в стране должно стать «спокойно».

Лукашенко отметил, что спокойствие является имиджем страны и приказал обеспечить его до конца года, а также дал отмашку на действия прокуратуры в отношении Координационного совета: «давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия».

«Может, я ошибаюсь, я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду. Активность должна быть направлена, я это всегда требовал и буду требовать, на сохранение страны, независимости и ее безопасности. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси», - заявил Лукашенко, представляя Андрея Шведа в качестве нового главы Генпрокуратуры.

Андрей Швед, в свою очередь, пообещал усилить работу «по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка».