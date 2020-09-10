БелТА в контакт-центре банка. Такую информацию подтвердилив контакт-центре банка.





"Действительно, с сегодняшнего дня данный вид кредитования приостановлен банком. Когда кредитование будет возобновлено, неизвестно. Такое решение было принято правлением банка", - сообщили в контакт-центре.





Жилищная субсидия, согласно указу №240, выдается на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений и/или на погашение основного долга по этим кредитам.





Субсидию могут получить некоторые "льготные" категории граждан, в том числе многодетные семьи.





Исполком с учетом состава семьи, жилой площади в собственности определяет максимальный размер кредита и адресной субсидии и принимает решение о субсидировании.