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Вроде милиция. Но больше похоже на бандитов. Видео взлома офиса штаба Бабарико
Источник материала: Партизан
В Сети появилось видео, как вчера люди в масках взламывали дверь в помещение, где нахидится штаб Виктора Бабарико.
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В Сети появилось видео, как вчера люди в масках взламывали дверь в помещение, где нахидится штаб Виктора Бабарико.
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