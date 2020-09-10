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Белорусская теннисистка Азаренко вышла в полуфинал US Open
10.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Теннисистка из Беларуси
В четвертьфинале 31-летняя спортсменка разгромила 16-ю ракетку турнира Элизе Мертенс из Бельгии. Матч продолжался один час 13 минут и закончился со счетом 6:1, 6:0
В полуфинальном поединке Азаренко сразится с американкой Сереной Уильямс, которая накануне в трех сетах оказалась сильнее болгарки
Ранее сообщалось, что россиянин
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В четвертьфинале 31-летняя спортсменка разгромила 16-ю ракетку турнира Элизе Мертенс из Бельгии.
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