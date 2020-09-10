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Белорусская теннисистка Азаренко вышла в полуфинал US Open

10.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Теннисистка из Беларуси Виктория Азаренко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, сообщает ESPN.

В четвертьфинале 31-летняя спортсменка разгромила 16-ю ракетку турнира Элизе Мертенс из Бельгии. Матч продолжался один час 13 минут и закончился со счетом 6:1, 6:0

В полуфинальном поединке Азаренко сразится с американкой Сереной Уильямс, которая накануне в трех сетах оказалась сильнее болгарки Цветаны Пиронковой.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале Открытого чемпионата США обыграл своего соотечественника Андрея Рублева и вышел в получинал турнира.



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В четвертьфинале 31-летняя спортсменка разгромила 16-ю ракетку турнира Элизе Мертенс из Бельгии.
 
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