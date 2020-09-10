Белорусская теннисистка Азаренко вышла в полуфинал US Open

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Теннисистка из Беларуси Виктория Азаренко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, сообщает ESPN.

В четвертьфинале 31-летняя спортсменка разгромила 16-ю ракетку турнира Элизе Мертенс из Бельгии. Матч продолжался один час 13 минут и закончился со счетом 6:1, 6:0

В полуфинальном поединке Азаренко сразится с американкой Сереной Уильямс, которая накануне в трех сетах оказалась сильнее болгарки Цветаны Пиронковой.