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Huawei представила вторую версию своей операционной системы и рассказала, когда ее ждать

10.09.2020 13:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На конференции Huawei Developer Conference 2020 компания представила операционную систему Hongmeng OS 2.0, которая за пределами Китая будет называться Harmony OS 2.0. Об этом сообщает Gizchina.


Представители Huawei заявляют, что Hongmeng OS 2.0 поддерживает полноценное голосовое взаимодействие с различными устройствами, масштабируемый интерфейс для аппаратов с разными диагоналями экранов, да и в целом является «распределенной операционной системой, которая изначально была создана для эпохи полноценных сценариев».

Hongmeng OS 2.0 скоро запустится в статусе бета-тестирования на умных телевизорах, смарт-часах и даже автомобилях. Версия для смартфонов и других мобильных устройств (опять же — в бета-тесте) появится только в декабре. В целом смартфоны Huawei станут поддерживать Hongmeng OS 2.0 в 2021 году.

Ресурс iXBT добавляет, что Hongmeng OS 2.0 будет изначально иметь открытый исходный код, а разработчики получат эмуляторы, наборы SDK и инструменты IDE. В конце 2020 года бета-версия HarmonyOS для смартфонов станет изначально доступна китайским разработчикам. Позже к тестированию начнут подключать обычных пользователей.

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Huawei:

 
 
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Hongmeng OS 2.0 скоро запустится в статусе бета-тестирования на умных телевизорах, смарт-часах и даже автомобилях.
 
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