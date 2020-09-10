Huawei представила вторую версию своей операционной системы и рассказала, когда ее ждать

Источник материала: Tut.by

На конференции Huawei Developer Conference 2020 компания представила операционную систему Hongmeng OS 2.0, которая за пределами Китая будет называться Harmony OS 2.0. Об этом сообщает Gizchina .





Представители Huawei заявляют, что Hongmeng OS 2.0 поддерживает полноценное голосовое взаимодействие с различными устройствами, масштабируемый интерфейс для аппаратов с разными диагоналями экранов, да и в целом является «распределенной операционной системой, которая изначально была создана для эпохи полноценных сценариев».

Hongmeng OS 2.0 скоро запустится в статусе бета-тестирования на умных телевизорах, смарт-часах и даже автомобилях. Версия для смартфонов и других мобильных устройств (опять же — в бета-тесте) появится только в декабре. В целом смартфоны Huawei станут поддерживать Hongmeng OS 2.0 в 2021 году.

Ресурс iXBT добавляет, что Hongmeng OS 2.0 будет изначально иметь открытый исходный код, а разработчики получат эмуляторы, наборы SDK и инструменты IDE. В конце 2020 года бета-версия HarmonyOS для смартфонов станет изначально доступна китайским разработчикам. Позже к тестированию начнут подключать обычных пользователей.

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Huawei: