Британская группа Gorillaz упомянула в новой песне Беларусь, президента и молодежь «в отключке»

Источник материала: Tut.by

Популярная британская группа Gorillaz выпустила новый трек Strange Timez («Странные времена»), в котором упомянула Беларусь. Сингл записан вместе с вокалистом коллектива The Cure Робертом Смитом.



Фото: кадр из клипа

Британский коллектив на пару с Робертом Смитом выпустили трек Strange Timez и клип на него. События ролика происходят в космосе, а с 0.59 тут упоминается «странное эхо из Беларуси». Вот такие строчки встречаются в композиции:

I’m speeding through the forest, strange echoes of Belarus,

Where presidents pin badges on disconnected youth.

На русский язык это можно перевести приблизительно так:

Я мчусь через лес, странные отголоски Беларуси,

Где президенты надевают значки на молодежь «в отключке» (возможно, имеется в виду «без интернета»).

Ролик на песню стал частью музыкального проекта Song Machine — это анимационный сериал, который стартовал в Сети еще 30 января этого года. Завершится проект 23 октября выходом альбома группы. Беларусь появилась в шестом эпизоде сериала.

Напомним, о ситуации в нашей стране уже высказались популярный американский музыкант и актер Джаред Лето, американский актер Марк Руффало, звезда боевиков 90-х Чак Норрис, британский писатель Стивен Фрай и десятки российских и украинских звезд. А вот тут мы собрали все высказывания белорусских знаменитостей.

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