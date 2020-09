Британская группа Gorillaz упомянула в новой песне Беларусь, президента и молодежь «в отключке»

Источник материала: Tut.by

Популярная британская группа Gorillaz выпустила новый трек Strange Timez («Странные времена»), в котором упомянула Беларусь. Сингл записан вместе с вокалистом коллектива The Cure Робертом Смитом.

Британский коллектив на пару с Робертом Смитом выпустили трек Strange Timez и клип на него. События ролика происходят в космосе, а с 0.59 тут упоминается «странное эхо из Беларуси». Вот такие строчки встречаются в композиции:

I’m speeding through the forest, strange echoes of Belarus,

Where presidents pin badges on disconnected youth.