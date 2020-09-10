ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британская группа Gorillaz упомянула в новой песне Беларусь, президента и молодежь «в отключке»

10.09.2020 13:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Популярная британская группа Gorillaz выпустила новый трек Strange Timez («Странные времена»), в котором упомянула Беларусь. Сингл записан вместе с вокалистом коллектива The Cure Робертом Смитом.


Фото: кадр из клипа

Британский коллектив на пару с Робертом Смитом выпустили трек Strange Timez и клип на него. События ролика происходят в космосе, а с 0.59 тут упоминается «странное эхо из Беларуси». Вот такие строчки встречаются в композиции:

I’m speeding through the forest, strange echoes of Belarus,
Where presidents pin badges on disconnected youth.

На русский язык это можно перевести приблизительно так:

Я мчусь через лес, странные отголоски Беларуси,
Где президенты надевают значки на молодежь «в отключке» (возможно, имеется в виду «без интернета»).

Ролик на песню стал частью музыкального проекта Song Machine — это анимационный сериал, который стартовал в Сети еще 30 января этого года. Завершится проект 23 октября выходом альбома группы. Беларусь появилась в шестом эпизоде сериала.

Напомним, о ситуации в нашей стране уже высказались популярный американский музыкант и актер Джаред Лето, американский актер Марк Руффало, звезда боевиков 90-х Чак Норрис, британский писатель Стивен Фрай и десятки российских и украинских звезд. А вот тут мы собрали все высказывания белорусских знаменитостей.

Читайте также
Вот кто из иностранных музыкантов записал песню в поддержку белорусов
Еще одни белорусы впервые засветились на вечернем шоу Ивана Урганта

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярная британская группа Gorillaz выпустила новый трек Strange Timez («Странные времена»), в котором упомянула Беларусь. Сингл записан вместе с вокалистом коллектива The...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. Акция солидарности с Беларусью прошла в Будапеште
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика