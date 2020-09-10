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Британская группа Gorillaz упомянула в новой песне Беларусь, президента и молодежь «в отключке»
Источник материала: Tut.by
Популярная британская группа Gorillaz выпустила новый трек Strange Timez («Странные времена»), в котором упомянула Беларусь. Сингл записан вместе с вокалистом коллектива The Cure Робертом Смитом.
Британский коллектив на пару с Робертом Смитом выпустили трек Strange Timez и клип на него. События ролика происходят в космосе, а с 0.59 тут упоминается «странное эхо из Беларуси». Вот такие строчки встречаются в композиции:
На русский язык это можно перевести приблизительно так:
Ролик на песню стал частью музыкального проекта Song Machine — это анимационный сериал, который стартовал в Сети еще 30 января этого года. Завершится проект 23 октября выходом альбома группы. Беларусь появилась в шестом эпизоде сериала.
Напомним, о ситуации в нашей стране уже
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Популярная британская группа Gorillaz выпустила новый трек Strange Timez («Странные времена»), в котором упомянула Беларусь. Сингл записан вместе с вокалистом коллектива The...
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