Россия уважает решение Сербии отменить военные учения с другими странами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Российская Федерация уважает решение Сербии на полгода приостановить военные учения со всеми государствами, заявил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Москва не считает, что такое решение Белграда вызвано давлением со стороны Запада.

"Дело в том, что эта тема не обсуждалась, но затрагивалась. Собственно, здесь просто идет констатация того факта, что, действительно, в Сербии принято решение на полгода вообще все учения заморозить, здесь это не связано с Россией или еще с какими-то отдельными странами. Поэтому мы с уважением относимся к такому решению сербских властей", - сказал он, отвечая на вопрос, затрагивали ли эту тему в ходе беседы президентов двух стран Владимира Путина и Александара Вучича.

С 10 по 15 сентября на полигоне "Брестский" должно было состояться ежегодное белорусско-российско-сербское тактическое учение "Славянское братство" . Накануне учений министр обороны Сербии Александар Вулин заявил, что Сербия временно прекращает участие в любых военных мероприятиях со всеми партнерами: НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, ЕС, Востоком или Западом.

Военный нейтралитет

Президент Сербии в телефонном разговоре с российским лидером подтвердил военный нейтралитет страны, сообщила администрация Вучича.

"Президент Вучич отметил, что Сербия – военно-нейтральное государство, а президент Путин приветствовал такое четкое определение Сербии", - говорится в сообщении.

"Вне зависимости от тяжести и сложности своей геополитической, военной и экономической позиции Сербия будет защищать принципы военного нейтралитета и останется истинным и корректным партнером РФ", - приводит администрация слова сербского президента.

Вучич проинформировал президента России о прошедших переговорах по Косово в Вашингтоне. Собеседники также подтвердили, что "Сербия и Россия – искренние друзья, чье сотрудничество основано на взаимном доверии".

По данным администрации сербского лидера, Путин сказал, что РФ окажет политическую поддержку Сербии в ее усилиях по сохранению территориальной целостности и будет "свои внешнеполитические действия координировать с Сербией с целью защиты международного правового порядка". Стороны также указали на потенциал для развития экономических отношений и новых совместных проектов.