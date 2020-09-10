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Россия уважает решение Сербии отменить военные учения с другими странами

10.09.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Российская Федерация уважает решение Сербии на полгода приостановить военные учения со всеми государствами, заявил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

© Sputnik /
Сербия отказалась участвовать в учениях "Славянское братство"

Песков отметил, что Москва не считает, что такое решение Белграда вызвано давлением со стороны Запада.

"Дело в том, что эта тема не обсуждалась, но затрагивалась. Собственно, здесь просто идет констатация того факта, что, действительно, в Сербии принято решение на полгода вообще все учения заморозить, здесь это не связано с Россией или еще с какими-то отдельными странами. Поэтому мы с уважением относимся к такому решению сербских властей", - сказал он, отвечая на вопрос, затрагивали ли эту тему в ходе беседы президентов двух стран Владимира Путина и Александара Вучича.

С 10 по 15 сентября на полигоне "Брестский" должно было состояться ежегодное белорусско-российско-сербское тактическое учение "Славянское братство". Накануне учений министр обороны Сербии Александар Вулин заявил, что Сербия временно прекращает участие в любых военных мероприятиях со всеми партнерами: НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, ЕС, Востоком или Западом.

Военный нейтралитет

Президент Сербии в телефонном разговоре с российским лидером подтвердил военный нейтралитет страны, сообщила администрация Вучича.

"Президент Вучич отметил, что Сербия – военно-нейтральное государство, а президент Путин приветствовал такое четкое определение Сербии", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Виктор Толочко
Тиханский о военных учениях России, Сербии и Беларуси и визите Вучича в США

"Вне зависимости от тяжести и сложности своей геополитической, военной и экономической позиции Сербия будет защищать принципы военного нейтралитета и останется истинным и корректным партнером РФ", - приводит администрация слова сербского президента.

Вучич проинформировал президента России о прошедших переговорах по Косово в Вашингтоне. Собеседники также подтвердили, что "Сербия и Россия – искренние друзья, чье сотрудничество основано на взаимном доверии".

По данным администрации сербского лидера, Путин сказал, что РФ окажет политическую поддержку Сербии в ее усилиях по сохранению территориальной целостности и будет "свои внешнеполитические действия координировать с Сербией с целью защиты международного правового порядка". Стороны также указали на потенциал для развития экономических отношений и новых совместных проектов.

 
Теги: Минск
 
 
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В Кремле подчеркнули, что не связывают решение сербского правительства с давлением со стороны Запада.
 
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