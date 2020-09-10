500 МБ, 50 минут или 50 SMS. Оператор life:) предложил бонусы за перебои с интернетом

Источник материала: Onliner

Onliner поинтересовался у оператора life:), будет ли компания компенсировать перебои с интернетом, которые возникали по требованию госорганов. Провайдер заявил, что приготовил для абонентов персональные бонусы.

Клиенты life:) могут выбрать один из бонусов — 500 МБ интернета, 50 минут звонков внутри сети или 50 SMS. Длительность действия пакета составит 30 дней. Чтобы получить бонус, нужно обратиться в контакт-центр оператора, фирменный салон или оставить запрос в официальном аккаунте life:) в соцсетях.

Ранее о компенсации объявил А1. Вчера в МТС рассказали , что предоставят абонентам бонусы.