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500 МБ, 50 минут или 50 SMS. Оператор life:) предложил бонусы за перебои с интернетом

10.09.2020 13:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Onliner поинтересовался у оператора life:), будет ли компания компенсировать перебои с интернетом, которые возникали по требованию госорганов. Провайдер заявил, что приготовил для абонентов персональные бонусы.

Клиенты life:) могут выбрать один из бонусов — 500 МБ интернета, 50 минут звонков внутри сети или 50 SMS. Длительность действия пакета составит 30 дней. Чтобы получить бонус, нужно обратиться в контакт-центр оператора, фирменный салон или оставить запрос в официальном аккаунте life:) в соцсетях.

Ранее о компенсации объявил А1. Вчера в МТС рассказали, что предоставят абонентам бонусы.

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Onliner поинтересовался у оператора life:), будет ли компания компенсировать перебои с интернетом, которые возникали по требованию госорганов. Провайдер заявил, что...
 
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