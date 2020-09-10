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500 МБ, 50 минут или 50 SMS. Оператор life:) предложил бонусы за перебои с интернетом
Источник материала: Onliner
Onliner поинтересовался у оператора life:), будет ли компания компенсировать перебои с интернетом, которые возникали по требованию госорганов. Провайдер заявил, что приготовил для абонентов персональные бонусы.
Клиенты life:) могут выбрать один из бонусов — 500 МБ интернета, 50 минут звонков внутри сети или 50 SMS. Длительность действия пакета составит 30 дней. Чтобы получить бонус, нужно обратиться в контакт-центр оператора, фирменный салон или оставить запрос в официальном аккаунте life:) в соцсетях.
Ранее о компенсации
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Mediatek MT6768 Helio P65, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
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Onliner поинтересовался у оператора life:), будет ли компания компенсировать перебои с интернетом, которые возникали по требованию госорганов. Провайдер заявил, что...
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