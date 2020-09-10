Хозяева дома очень неудачно использовали Photoshop в объявлении об его аренде. Пользователи соцсетей принялись над ними насмехаться

Источник материала: Onliner

Владельцы небольшого домика в лос-анджелесском районе Этвотер Вилладж вздумали сдать его в аренду. Как обычно в таких ситуациях, текст, описывающий достоинства жилья, сопровождается его фотографиями. Большинство снимков абсолютно нормальные, но в трех случаях хозяева зачем-то применили технологию Photoshop. И довольно неудачно, что не могли оставить без внимания пользователи Twitter.

Скорее всего, если бы не провал с использованием фоторедактора, на объявление обратили бы внимание лишь те, кто заинтересован в съеме дома в этом районе Лос-Анджелеса. Здание-герой довольно заурядное: в нем две спальни, полностью оборудованная кухня, есть центральное отопление и система кондиционирования воздуха. Большинство снимков это подтверждают, но три фотографии зачем-то были принудительно «украшены», причем довольно бестолково.















На одной из них в комнату был добавлен диван, на остальных — барные стулья и вазон с цветком. Кстати, обойдется месяц проживания в такой обстановке в $3100. Площадь здания — 93 кв. м.













На объявление обратили внимание пользователи Twitter, принявшиеся дополнительно украшать дом. Кто-то исправил снимок с диваном, добавив его отражение в зеркале, а еще один пользователь соцсети решил, что дому остро не хватает котиков.

Shoddy photoshopping, but I've fixed at least one of them. pic.twitter.com/PzUMB5AlCi — Acke (@AckeHallgren) September 1, 2020

All I can fucking see is this. pic.twitter.com/xh1fpgjkMA — John Cenobite (@RazerWolf) September 1, 2020

needed more cats pic.twitter.com/JNRkcHM7cL — T K (@Gnosti_heretic) September 2, 2020