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Хозяева дома очень неудачно использовали Photoshop в объявлении об его аренде. Пользователи соцсетей принялись над ними насмехаться
Источник материала: Onliner
Владельцы небольшого домика в лос-анджелесском районе Этвотер Вилладж вздумали сдать его в аренду. Как обычно в таких ситуациях, текст, описывающий достоинства жилья, сопровождается его фотографиями. Большинство снимков абсолютно нормальные, но в трех случаях хозяева зачем-то применили технологию Photoshop. И довольно неудачно, что не могли оставить без внимания пользователи Twitter.
Скорее всего, если бы не провал с использованием фоторедактора, на
На одной из них в комнату был добавлен диван, на остальных — барные стулья и вазон с цветком. Кстати, обойдется месяц проживания в такой обстановке в $3100. Площадь здания — 93 кв. м.
На объявление обратили внимание пользователи Twitter, принявшиеся дополнительно украшать дом. Кто-то исправил снимок с диваном, добавив его отражение в зеркале, а еще один пользователь соцсети решил, что дому остро не хватает котиков.
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Хозяева дома очень неудачно использовали Photoshop в объявлении об его аренде. Пользователи соцсетей принялись над ними насмехаться
Владельцы небольшого домика в лос-анджелесском районе Этвотер Вилладж вздумали сдать его в аренду. Как обычно в таких ситуациях, текст, описывающий достоинства...
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