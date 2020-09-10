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Хозяева дома очень неудачно использовали Photoshop в объявлении об его аренде. Пользователи соцсетей принялись над ними насмехаться

10.09.2020 13:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Владельцы небольшого домика в лос-анджелесском районе Этвотер Вилладж вздумали сдать его в аренду. Как обычно в таких ситуациях, текст, описывающий достоинства жилья, сопровождается его фотографиями. Большинство снимков абсолютно нормальные, но в трех случаях хозяева зачем-то применили технологию Photoshop. И довольно неудачно, что не могли оставить без внимания пользователи Twitter.

Скорее всего, если бы не провал с использованием фоторедактора, на объявление обратили бы внимание лишь те, кто заинтересован в съеме дома в этом районе Лос-Анджелеса. Здание-герой довольно заурядное: в нем две спальни, полностью оборудованная кухня, есть центральное отопление и система кондиционирования воздуха. Большинство снимков это подтверждают, но три фотографии зачем-то были принудительно «украшены», причем довольно бестолково.







На одной из них в комнату был добавлен диван, на остальных — барные стулья и вазон с цветком. Кстати, обойдется месяц проживания в такой обстановке в $3100. Площадь здания — 93 кв. м.

Хозяева дома очень неудачно использовали Photoshop в объявлении об его аренде. Пользователи соцсетей принялись над ними насмехаться
Хозяева дома очень неудачно использовали Photoshop в объявлении об его аренде. Пользователи соцсетей принялись над ними насмехаться
Хозяева дома очень неудачно использовали Photoshop в объявлении об его аренде. Пользователи соцсетей принялись над ними насмехаться

На объявление обратили внимание пользователи Twitter, принявшиеся дополнительно украшать дом. Кто-то исправил снимок с диваном, добавив его отражение в зеркале, а еще один пользователь соцсети решил, что дому остро не хватает котиков.

 
 
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Владельцы небольшого домика в лос-анджелесском районе Этвотер Вилладж вздумали сдать его в аренду. Как обычно в таких ситуациях, текст, описывающий достоинства...
 
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