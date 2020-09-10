ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Форум регионов России пройдет в Минске и Минской области в сентябре

10.09.2020 13:41 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

Об этом рассказал 10 сентября Александр Лукашенко на встрече с российским послом Дмитрием Мезенцевым.

По словам Лукашенко, во время недавних переговоров двух правительственных делегаций в Минске были достигнуты очень хорошие договоренности. "Мы работаем над их развитием. Конечно, в ближайшее время мы встретимся с президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше. Конечно, еще будет много вопросов, они всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать", - отметил Лукашенко.

Он также сообщил, что в конце сентября в Минске и Минской области пройдет VII Форум регионов Беларуси и России. «Я считаю, что это будет очень сильный шаг в реализации конкретных договоренностей на уровне предприятий», - подчеркнул Лукашенко.

Дмитрий Мезенцев, в свою очередь, рассказал, что "готовится большая делегация губернаторов, глав субъектов Российской Федерации».

«Минск подхватывает эстафету Петербурга, когда на площадке шестого форума регионов было подписано соглашений - ради людей, предприятий, бизнес-объединений, агрогородков - на 500 млн долларов. Это же не абстрактные цифры, а дополнительный объем в товарообороте, расширение российских рынков для белорусских поставщиков во всех регионах", - заявил дипломат.

Мезенцев получил благодарность от Лукашенко за организацию работы российских СМИ в Беларуси. "Вы буквально за эти месяцы сделали столько, сколько предыдущие послы не делали за годы», - отметил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом рассказал 10 сентября Александр Лукашенко на встрече с российским послом Дмитрием Мезенцевым.
 
Новости дня
Новости разные
 
Huawei представила вторую версию своей операционной системы и рассказала, когда ее ждать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика