Форум регионов России пройдет в Минске и Минской области в сентябре

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

Об этом рассказал 10 сентября Александр Лукашенко на встрече с российским послом Дмитрием Мезенцевым.

По словам Лукашенко, во время недавних переговоров двух правительственных делегаций в Минске были достигнуты очень хорошие договоренности. "Мы работаем над их развитием. Конечно, в ближайшее время мы встретимся с президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше. Конечно, еще будет много вопросов, они всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать", - отметил Лукашенко.

Он также сообщил, что в конце сентября в Минске и Минской области пройдет VII Форум регионов Беларуси и России. «Я считаю, что это будет очень сильный шаг в реализации конкретных договоренностей на уровне предприятий», - подчеркнул Лукашенко.

Дмитрий Мезенцев, в свою очередь, рассказал, что "готовится большая делегация губернаторов, глав субъектов Российской Федерации».

«Минск подхватывает эстафету Петербурга, когда на площадке шестого форума регионов было подписано соглашений - ради людей, предприятий, бизнес-объединений, агрогородков - на 500 млн долларов. Это же не абстрактные цифры, а дополнительный объем в товарообороте, расширение российских рынков для белорусских поставщиков во всех регионах", - заявил дипломат.

Мезенцев получил благодарность от Лукашенко за организацию работы российских СМИ в Беларуси. "Вы буквально за эти месяцы сделали столько, сколько предыдущие послы не делали за годы», - отметил Лукашенко.