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Две сотни ИТ-компаний из Беларуси намереваются вывезти своих сотрудников из страны

10.09.2020 13:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: twitter.com

Подведены итоги соответствующего опроса в Linkedin.

Во второй половине августа CEO Iomico Николай Мурзенков организовал опрос в в Linkedin. Вопрос звучал так: ваша ИТ-компания уже занимается релокейтом сотрудников из Беларуси?

Вариантов ответа четыре:

- да, всех сотрудников — его выбрали представители 14 компаний; 

- да, части сотрудников — 94 компаний;

- да, начали искать возможность — 197 компаний;

- нет, все остаются в Беларуси — результат ещё не подсчитан, для этого надо обработать порядка 700 профайлов.

Опрос закрыт 4 сентября, сообщает Dev.by. Всего проголосовало 1 527 человек. Для того чтобы оценить разбивку по компаниям, Николай вручную проводит идентификацию сотрудник-компания, перебирая профили в Linkedin и занося уникальных работодателей в таблицу.

В результате опроса выяснилось, что возможности для релокейта своих сотрудников. Важно, что данные были получены еще до обыска и арестов в PandaDoc. В связи с этим организатор опроса предполагает, что сейчас настроения в ИТ-отрасли являются более пессимистичными, чем в отражённые в итогах данного голосования.

Мурзенков подчеркнул, что все подсчитанные компании уникальны, списки не пересекаются между собой. При возникновении конфликта по причине присутствия компании в обоих списках предпочтение отдавалось голосу менеджера или владельца, а если таковых не было, то количеству голосов. Кстати, собственники и топ-менеджеры 65 компаний отдали голос за «да, начали искать возможность»; 24 компаний — за «да, части сотрудников», 2 компаний — за «да, всех сотрудников». «Голоса фрилансеров, к сожалению, вообще не учитывались в связи с отсутствием принадлежности к какой бы то ни было компании», - уточняет Николай.

Ранее сообщалось, что в Украине был создан специальный сайт-навигатор для айтишников из Беларуси, который желают перенести бизнес в эту страну. 

 
 
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