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Две сотни ИТ-компаний из Беларуси намереваются вывезти своих сотрудников из страны
10.09.2020 13:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: twitter.com
Подведены итоги соответствующего опроса в Linkedin.
Во второй половине августа CEO Iomico Николай Мурзенков организовал опрос в в Linkedin. Вопрос звучал так: ваша ИТ-компания уже занимается релокейтом сотрудников из Беларуси?
Вариантов ответа четыре:
- да, всех сотрудников — его выбрали представители 14 компаний;
- да, части сотрудников — 94 компаний;
- да, начали искать возможность — 197 компаний;
- нет, все остаются в Беларуси — результат ещё не подсчитан, для этого надо обработать порядка 700 профайлов.
Опрос закрыт 4 сентября, сообщает
В результате опроса выяснилось, что возможности для релокейта своих сотрудников. Важно, что данные были получены еще
Мурзенков подчеркнул, что все подсчитанные компании уникальны, списки не пересекаются между собой. При возникновении конфликта по причине присутствия компании в обоих списках предпочтение отдавалось голосу менеджера или владельца, а если таковых не было, то количеству голосов. Кстати, собственники и топ-менеджеры 65 компаний отдали голос за «да, начали искать возможность»; 24 компаний — за «да, части сотрудников», 2 компаний — за «да, всех сотрудников». «Голоса фрилансеров, к сожалению, вообще не учитывались в связи с отсутствием принадлежности к какой бы то ни было компании», - уточняет Николай.
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Подведены итоги соответствующего опроса в Linkedin.
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