Новый мэр Минска открыл сегодня в Лошице детский сад, он обошелся в 7 млн рублей

Источник материала: Tut.by

В Лошице достроили детский сад № 574 — на улице Михаила Пташука, 15. Это первый объект, который открывает новый мэр Минска Владимир Кухарев. TUT.BY посмотрел, как выглядит здание.





Этот детский сад-ясли в Лошице-9 долгожданный — в новом районе немало детей. Он рассчитан на 230 мест, 12 групп.

Открыл объект новый мэр Минска Владимир Кухарев. Президент назначил его на должность совсем недавно , 3 сентября.

Раньше Кухарев был вице-премьером, на его место поставили бывшего председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака.





— Детские сады строятся в Минске постоянно, строятся в тех местах, где с ними наиболее остро стоит проблема, — сказал Владимир Кухарев. — Районы, в которых превалирует старая застройка, обеспечены детскими садами в полном объеме. Есть вопросы только по территориям новостроек, где ежегодно вводим много домов, где заселяются сотни семей — естественно, там надо строить. Будем стараться, чтобы не было вообще вопросов.

Новый детский сад обошелся для городского бюджета более чем в 7 миллионов рублей, его построили примерно за 9 месяцев. Внутри — бассейн, компьютерный класс, зал с тренажерами. На улице на игровых площадках и в верандах — резиновое покрытие для безопасности детей.

(будет дополнено)