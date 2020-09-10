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Новый мэр Минска открыл сегодня в Лошице детский сад, он обошелся в 7 млн рублей

10.09.2020 13:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лошице достроили детский сад № 574 — на улице Михаила Пташука, 15. Это первый объект, который открывает новый мэр Минска Владимир Кухарев. TUT.BY посмотрел, как выглядит здание.


Этот детский сад-ясли в Лошице-9 долгожданный — в новом районе немало детей. Он рассчитан на 230 мест, 12 групп.

Открыл объект новый мэр Минска Владимир Кухарев. Президент назначил его на должность совсем недавно, 3 сентября.

Раньше Кухарев был вице-премьером, на его место поставили бывшего председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака.


 — Детские сады строятся в Минске постоянно, строятся в тех местах, где с ними наиболее остро стоит проблема, — сказал Владимир Кухарев. — Районы, в которых превалирует старая застройка, обеспечены детскими садами в полном объеме. Есть вопросы только по территориям новостроек, где ежегодно вводим много домов, где заселяются сотни семей — естественно, там надо строить. Будем стараться, чтобы не было вообще вопросов.

Новый детский сад обошелся для городского бюджета более чем в 7 миллионов рублей, его построили примерно за 9 месяцев. Внутри — бассейн, компьютерный класс, зал с тренажерами. На улице на игровых площадках и в верандах — резиновое покрытие для безопасности детей.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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В Лошице достроили детский сад № 574 - на улице Михаила Пташука, 15. Это первый объект, который открывает новый мэр Минска Владимир Кухарев. TUT.BY посмотрел, как...
 
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