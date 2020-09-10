Ноль в жировке: владельцы этого дома дома в Польше почти не платят за энергию и газ. Это реально?

Источник материала: Tut.by

Архитекторы польской студии trabendo спроектировали и построили дом, который выглядит как приставленные друг к другу три здания. Кроме того, это довольно большое здание почти не потребляет электроэнергии и газа. Издание f5.pl рассказывает, как устроен этот необычный дом.



Фото: Юстына Квятковска, Петр Фолкман

Дом спроектировали архитекторы Лукаш Новак и Катажына Ставарц-Новак. Такая архитектура считается традиционной для домов в деревнях в этой части Польши.



Фото: Юстына Квятковска, Петр Фолкман

Дом находится на краю Великопольского национального парка и выгодно использует преимущества своего месторасположения — открывается для окружающей природы и буквально втягивает зелень в интерьер.

Его форма состоит из трех взаимосвязанных блоков. В передней части корпуса находится входная зона, кухня, хозяйственные и технические помещения. Центральная часть — это гостиная с видом на живописные луга.



Фото: Юстына Квятковска, Петр Фолкман

Третья часть, которая находится в глубине участка — приватная зона членов семьи, где находятся спальни и ванная. Она связана с приватной частью сада на участке.



Фото: Юстына Квятковска, Петр Фолкман

Архитекторы студии поработали и над инженерным оснащением — отопление в доме геотермальное (летом эта система работает на охлаждение), вентиляция механическая с рекуперацией тепла. Вместе они обеспечиваю оптимальный микроклимат во всех помещениях здания.



Фото: Юстына Квятковска, Петр Фолкман

Благодаря системам мониторинга владельцы могут управлять центральной системой отопления и вентиляции из любой части света.





Канализационная установка полностью перерабатывают канализационные стоки, поэтому не наносят вреда экологии.





На южных скатах кровли установлены 33 фотоэлектрических модуля. Ожидается, что эта солнечная мини-электростанция полностью покроет годовое потребление электроэнергии и в итоге эксплуатация дома будет почти бесплатной.