ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мария Колесникова, Максим Знак и Илья Салей признаны политзаключенными

10.09.2020 13:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными членов президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Марию Колесникову, Максима Знака и юриста штаба Виктора Бабарико Илью Салея.

Мария Колесникова, Максим Знак и Илья Салей признаны политзаключенными

В совместном заявлении, опубликованном на правозащитном сайте spring96.org, напоминается, что 9 сентября все они были задержаны, допрошены в Следственном комитете, в их квартирах прошли обыски. В тот же день СК официально сообщил, что Колесникова, Знак и Салей подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

Правозащитники «категорически не согласны с такой правовой квалификацией действий» Колесниковой, Знака и Салея, а также всех членов КС в целом, считают ее «искусственной, предвзятой, не соответствующей по сути характеру и задачам деятельности совета и явно политически мотивированной». Они отметили, что созданный по инициативе Светланы Тихановской совет призван организовать «процесс преодоления политического кризиса и обеспечения согласия в обществе», а его члены неоднократно заявляли: цель совета — «участие в переговорном процессе между народом и властью по урегулированию политического кризиса, сложившегося в стране после проведения непрозрачных и несвободных выборов президента Беларуси».

Представители правозащитных организаций подчеркнули, что «именно президентские выборы, которые проходили с многочисленными нарушениями избирательного законодательства и международных стандартов проведения свободных и демократических выборов», вызвали возмущение у значительной части граждан, а также «привели к полной девальвации власти и потере легитимности А. Лукашенко, как законно избранного президента страны, в глазах большинства общества».

В заявлении отмечается, что многочисленные мирные акции протеста, прошедшие после выборов по всей Беларуси, «были атакованы представителями спецподразделений МВД с непропорциональным использованием физической силы, спецсредств и оружия». В результате, «впервые в истории независимой Беларуси сотни граждан были ранены, а как минимум три участника демонстраций погибли от непосредственных действий милиции».

«Особый шок в обществе вызвали многочисленные факты пыток сотрудниками правоохранительных органов граждан, задержанных во время демонстраций. Все это еще больше усилило недоверие и негативное отношение общества к органам власти в целом и к А. Лукашенко в частности», — подчеркнули авторы документа.

«В этих условиях, ради деэскалации ситуации и проведения переговоров о выходе из явного политического кризиса и был создан Координационный совет, — отметили правозащитники. — Никаких шагов, в том числе публичных призывов к захвату государственной власти, а тем более по насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь или совершению террористических актов, диверсий и других действий, которые могли бы причинить вред национальной безопасности страны, они не совершали».

Высказывание своего мнения и требование диалога между обществом и властью, убеждены они, не могут являться преступлением в демократическом обществе.

Правозащитники обратили внимание на то, что КС с момента его появления «был воспринят резко негативно руководством страны и лично А. Лукашенко, который еще 18 августа заявил о незаконном характере ее деятельности и попыткой захвата власти», а уже 20 августа Генпрокуратура возбудила по факту создания и деятельности КС уголовное дело по ст. 361 УК.

Уголовное преследование Колесниковой, Знака и Салея они расценили политически мотивированным и направленным на «прекращение их законной деятельности или изменения ее характера». Политический и противоправный характер этого преследования, считают правозащитники, еще больше подчеркивают «продемонстрированные спецслужбами Беларуси абсолютно неправовые подходы», в частности похищение, попытка насильственного выдворения из страны и угрозы физической расправой в отношении Колесниковой.

Правозащитники требуют немедленно освободить Колесникову, Знака и Салея и прекратить их уголовное преследование, а также немедленно освободить всех политзаключенных, прекратить политические репрессии и насилие в стране.

Документ подписали представители правозащитного центра «Весна», правозащитного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет», Белорусского ПЕН-центра, инициативной группы «Идентичность и право», Центра правовой трансформации (Lawtrend), консультационного центра Hyman Constanta, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусская ассоциация журналистов, общество «Инициатива FORB», Офис по правам людей с инвалидностью, Белорусский документационный центр, общественное объединение «Правовая инициатива».

По информации правозащитников, с учетом Колесниковой, Знака и Салея в Беларуси на данный момент насчитывается 58 политических заключенных.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными членов президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК отказался проводить проверку по фактам массовых задержаний журналистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика