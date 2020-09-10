Мария Колесникова, Максим Знак и Илья Салей признаны политзаключенными

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными членов президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Марию Колесникову, Максима Знака и юриста штаба Виктора Бабарико Илью Салея.





В совместном заявлении, опубликованном на правозащитном сайте spring96.org, напоминается, что 9 сентября все они были задержаны, допрошены в Следственном комитете, в их квартирах прошли обыски. В тот же день СК официально сообщил, что Колесникова, Знак и Салей подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

Правозащитники «категорически не согласны с такой правовой квалификацией действий» Колесниковой, Знака и Салея, а также всех членов КС в целом, считают ее «искусственной, предвзятой, не соответствующей по сути характеру и задачам деятельности совета и явно политически мотивированной». Они отметили, что созданный по инициативе Светланы Тихановской совет призван организовать «процесс преодоления политического кризиса и обеспечения согласия в обществе», а его члены неоднократно заявляли: цель совета — «участие в переговорном процессе между народом и властью по урегулированию политического кризиса, сложившегося в стране после проведения непрозрачных и несвободных выборов президента Беларуси».

Представители правозащитных организаций подчеркнули, что «именно президентские выборы, которые проходили с многочисленными нарушениями избирательного законодательства и международных стандартов проведения свободных и демократических выборов», вызвали возмущение у значительной части граждан, а также «привели к полной девальвации власти и потере легитимности А. Лукашенко, как законно избранного президента страны, в глазах большинства общества».

В заявлении отмечается, что многочисленные мирные акции протеста, прошедшие после выборов по всей Беларуси, «были атакованы представителями спецподразделений МВД с непропорциональным использованием физической силы, спецсредств и оружия». В результате, «впервые в истории независимой Беларуси сотни граждан были ранены, а как минимум три участника демонстраций погибли от непосредственных действий милиции».

«Особый шок в обществе вызвали многочисленные факты пыток сотрудниками правоохранительных органов граждан, задержанных во время демонстраций. Все это еще больше усилило недоверие и негативное отношение общества к органам власти в целом и к А. Лукашенко в частности», — подчеркнули авторы документа.

«В этих условиях, ради деэскалации ситуации и проведения переговоров о выходе из явного политического кризиса и был создан Координационный совет, — отметили правозащитники. — Никаких шагов, в том числе публичных призывов к захвату государственной власти, а тем более по насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь или совершению террористических актов, диверсий и других действий, которые могли бы причинить вред национальной безопасности страны, они не совершали».

Высказывание своего мнения и требование диалога между обществом и властью, убеждены они, не могут являться преступлением в демократическом обществе.

Правозащитники обратили внимание на то, что КС с момента его появления «был воспринят резко негативно руководством страны и лично А. Лукашенко, который еще 18 августа заявил о незаконном характере ее деятельности и попыткой захвата власти», а уже 20 августа Генпрокуратура возбудила по факту создания и деятельности КС уголовное дело по ст. 361 УК.

Уголовное преследование Колесниковой , Знака и Салея они расценили политически мотивированным и направленным на «прекращение их законной деятельности или изменения ее характера». Политический и противоправный характер этого преследования, считают правозащитники, еще больше подчеркивают «продемонстрированные спецслужбами Беларуси абсолютно неправовые подходы», в частности похищение, попытка насильственного выдворения из страны и угрозы физической расправой в отношении Колесниковой.

Правозащитники требуют немедленно освободить Колесникову, Знака и Салея и прекратить их уголовное преследование, а также немедленно освободить всех политзаключенных, прекратить политические репрессии и насилие в стране.

Документ подписали представители правозащитного центра «Весна», правозащитного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет», Белорусского ПЕН-центра, инициативной группы «Идентичность и право», Центра правовой трансформации (Lawtrend), консультационного центра Hyman Constanta, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусская ассоциация журналистов, общество «Инициатива FORB», Офис по правам людей с инвалидностью, Белорусский документационный центр, общественное объединение «Правовая инициатива».

По информации правозащитников, с учетом Колесниковой, Знака и Салея в Беларуси на данный момент насчитывается 58 политических заключенных.