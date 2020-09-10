СК отказался проводить проверку по фактам массовых задержаний журналистов

Следственный комитет отказался проводить проверку по факту массовых задержаний журналистов 27 августа в Минске и Бресте на основании соответствующего обращения руководства общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов», сообщает пресс-служба БАЖ.





28 августа ассоциация обратилась в СК с заявлением на имя главы ведомства Ивана Носкевича, в котором потребовала возбудить уголовное дело по ст. 198 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) в связи с тем, что 27 августа на столичных площадях Свободы и Независимости, проспекте Независимости, а также в Бресте сотрудниками органов внутренних дел были осуществлены задержания десятков сотрудников СМИ, в том числе иностранных.

«Указанные журналисты освещали общественно-политическую жизнь в нашей стране, — говорилось в заявлении. — Большинство задержанных было доставлено в РУВД Октябрьского района Минска. В отношении большинства протоколы задержаний не составлялись, права задержанных не разъяснялись. Сотрудниками милиции в произвольном порядке уничтожались исходные материалы съемок, представляющие собой интеллектуальную собственность журналистов и СМИ. Все это сопровождалось угрозами повреждения или уничтожения профессиональной техники журналистов».

10 сентября на сайте БАЖ была опубликована фотокопия датированного 3 сентября ответа на заявление за подписью начальника отдела по работе с обращениями граждан центрального аппарата СК Виталия Жуковского. В нем говорится, что «изложенная в обращении информация по сути носит абстрактный характер, в связи с чем оснований для проведения Следственным комитетом проверок и приятия решений <…> по данному обращению не имеется».

Вместе с тем Жуковский сообщил, что копия обращения «направлена для организации рассмотрения в Министерство внутренних дел», сообщает БелаПАН.