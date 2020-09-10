|
СК отказался проводить проверку по фактам массовых задержаний журналистов
Источник материала: Навiны
Следственный комитет отказался проводить проверку по факту
28 августа ассоциация
«Указанные журналисты освещали общественно-политическую жизнь в нашей стране, — говорилось в заявлении. — Большинство задержанных было доставлено в РУВД Октябрьского района Минска. В отношении большинства протоколы задержаний не составлялись, права задержанных не разъяснялись. Сотрудниками милиции в произвольном порядке уничтожались исходные материалы съемок, представляющие собой интеллектуальную собственность журналистов и СМИ. Все это сопровождалось угрозами повреждения или уничтожения профессиональной техники журналистов».
10 сентября на сайте БАЖ была опубликована фотокопия датированного 3 сентября ответа на заявление за подписью начальника отдела по работе с обращениями граждан центрального аппарата СК Виталия Жуковского. В нем говорится, что «изложенная в обращении информация по сути носит абстрактный характер, в связи с чем оснований для проведения Следственным комитетом проверок и приятия решений <…> по данному обращению не имеется».
Вместе с тем Жуковский сообщил, что копия обращения «направлена для организации рассмотрения в Министерство внутренних дел», сообщает БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет отказался проводить проверку по факту массовых задержаний журналистов 27 августа в Минске и Бресте на осно
|
Свежие газеты
Архив (Разное)