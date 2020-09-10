«Беларусбанк» прекратил выдавать кредиты на жилье с использованием субсидий

ОАО «АСБ Беларусбанк» приостановило выдачу кредитов на строительство или реконструкцию жилых помещений с использованием субсидии на его погашение по указу № 240.

По сообщению пресс-службы банка, данный вид кредитования приостановлен с 10 сентября на неопределенный срок.

Жилищную субсидия, согласно указу №240, могут получить некоторые категории граждан, в том числе многодетные семьи. Исполком с учетом состава семьи, жилой площади в собственности определяет максимальный размер кредита и адресной субсидии и принимает решение о субсидировании.