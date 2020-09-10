Подарок с намеком: Мезенцев подарил Лукашенко карту с Беларусбю в составе Российской империи

Посол РФ Дмитрий Мезенцев 10 сентября приезжал во дворец к Лукашенко.





Во время встречи дипломат подарил Лукашенко факсимильную карту Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний в составе Российской империи.





"Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому", — такими странными словами сопроводил свой подарок Мезенцев.





В ответ Лукашенко пообещал поставить "жирную точку" чтобы "двигаться дальше" в реализации "очень хороших договоренностей", которые были достигнуты во время визита премьера РФ Мишустина.





"Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Беларусью и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена", — заявил Лукашенко.







