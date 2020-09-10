ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Сейчас я отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа". Спасатель обратился к главе МЧС

10.09.2020 14:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пожарный из Речицкого района обратился к своим коллегам и лично министру по ЧС Беларуси Владимиру Ващенко.

"Сейчас я отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа". Спасатель обратился к главе МЧС
Ролик опубликован 17 августа. На видео — Алексей Кундос, командир отделения пожарного аварийного-спасательного поста № 16 Асташковичи ПАСО № 3 г. Речицы. Мужчина рассказал, что на службе уже 19 лет, женат, воспитывает сына и дочь. В своем обращении он просит Владимира Ващенко прокомментировать сложившуюся ситуацию в стране и жестокость силовиков при задержаниях:

— Когда на спасение каждой жизни вложены колоссальные человеческие и финансовые средства, мы, спасатели, боремся за каждую секунду времени при выезде и следовании к месту спасения пострадавшего. И эти жизни вот так агрессивно, по-зверски, подверглись насилию. Как я понимаю, это только верхушка айсберга.

Мужчина рассказывает: пересмотрел огромное количество видео, где к людям применяют насилие, и отчетливо понимает, кто враг белорусского народа.

— Я плакал три раза в жизни. Первый — когда в юношеском возрасте первый раз напился. Второй — когда в горящем доме под кроватью обнаружил двоих маленьких детей. И третий — сейчас: я смотрю эти видео и плачу!

Спасатель отмечает, что руководство составляет списки, где сотрудники будут находиться по часам. Но примененная жестокость разделила жизнь на «до» и «после», и закрывать глаза на происходящее невозможно.

— Каждый день говорят заткнуться и никуда не выходить. Но мы, спасатели, видели от начала все события. Когда наших авторитетных сотрудников начали увольнять якобы по соглашению сторон за то, что они стояли в очереди в магазин, гуляли, за то, что у них есть свое мнение по поводу происходящего.

Алексей добавил, что, если после этого видео его уволят по соглашению сторон или задним числом, это не его выбор. Свой выбор он сделал, когда 3 июля 2020 года подписал контракт на 5 лет. 

Спасатель готов и дальше помогать людям независимо от их убеждений и понятий. Он уверен, что точно также поступит каждый сотрудник боевых подразделений при исполнении служебных обязанностей, а если потребуется — пожертвует своей жизнью.


Как рассказали в части, после видеообращения к руководству в часть звонили из министерства, лично Ващенко приказал не увольнять Алексея Кундоса.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожарный из Речицкого района обратился к своим коллегам и лично министру по ЧС Беларуси Владимиру Ващенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
500 МБ, 50 минут или 50 SMS. Оператор life:) предложил бонусы за перебои с интернетом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика