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Лукашенко: Беларуси нужно вернуть имидж безопасной страны
10.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларуси нужно вернуть имидж безопасной страны до конца этого года. Об этом заявил президент Александр Лукашенко сегодня во время представления Андрея Шведа в должности генерального прокурора, передает телеканал «МИР 24».
Президент констатировал, что после выборов в стране сложилась непростая общественно-политическая ситуация. Лукашенко обратился к сотрудникам ведомства и потребовал усилить работу по профилактике нарушений общественного порядка. Подчеркнул: ввергнуть страну в хаос он не позволит.
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Президент республики обратился к сотрудникам генпрокуратуры и потребовал усилить работу по профилактике нарушений общественного порядка.
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