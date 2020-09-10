Лукашенко: Беларуси нужно вернуть имидж безопасной страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларуси нужно вернуть имидж безопасной страны до конца этого года. Об этом заявил президент Александр Лукашенко сегодня во время представления Андрея Шведа в должности генерального прокурора, передает телеканал «МИР 24».

Президент констатировал, что после выборов в стране сложилась непростая общественно-политическая ситуация. Лукашенко обратился к сотрудникам ведомства и потребовал усилить работу по профилактике нарушений общественного порядка. Подчеркнул: ввергнуть страну в хаос он не позволит.

«Активность должна быть направлена, я это всегда требовал и буду требовать, на сохранение страны, независимости и ее безопасности. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси. Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия», – заявил Лукашенко.