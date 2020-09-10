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HarmonyOS появится на смартфонах Huawei в следующем году

10.09.2020 14:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Huawei анонсировала вторую версию операционной системы HarmonyOS на конференции для разработчиков в китайском городе Шеньчжень.

Уже в следующем году HarmonyOS будет доступна на смартфонах Huawei. Об этом сообщил глава отделения потребительской электроники Huawei Ричард Ю. Бета-версия SDK для HarmonyOS 2.0 уже доступна для разработчиков, но пока лишь в версиях для умных часов, телевизоров и мультимедийных систем в автомобилях. SDK для смартфонов появится в декабре.

На данный момент HarmonyOS достигла аудитории в 490 миллионов пользователей.

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Huawei анонсировала вторую версию операционной системы HarmonyOS на конференции для разработчиков в китайском городе Шеньчжень.Читать далее…
 
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