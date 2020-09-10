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HarmonyOS появится на смартфонах Huawei в следующем году
Источник материала: Onliner
Huawei
Уже в следующем году HarmonyOS будет доступна на смартфонах Huawei. Об этом сообщил глава отделения потребительской электроники Huawei Ричард Ю. Бета-версия SDK для HarmonyOS 2.0 уже доступна для разработчиков, но пока лишь в версиях для умных часов, телевизоров и мультимедийных систем в автомобилях. SDK для смартфонов появится в декабре.
На данный момент HarmonyOS достигла аудитории в 490 миллионов пользователей.
Android, экран 6.15" IPS (1080x2312), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 24 Мп, аккумулятор 3340 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" IPS (1080x2310), HiSilicon Kirin 810, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.39" IPS (720x1560), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Huawei анонсировала вторую версию операционной системы HarmonyOS на конференции для разработчиков в китайском городе Шеньчжень.Читать далее…
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