HarmonyOS появится на смартфонах Huawei в следующем году

Источник материала: Onliner

Huawei анонсировала вторую версию операционной системы HarmonyOS на конференции для разработчиков в китайском городе Шеньчжень.

Уже в следующем году HarmonyOS будет доступна на смартфонах Huawei. Об этом сообщил глава отделения потребительской электроники Huawei Ричард Ю. Бета-версия SDK для HarmonyOS 2.0 уже доступна для разработчиков, но пока лишь в версиях для умных часов, телевизоров и мультимедийных систем в автомобилях. SDK для смартфонов появится в декабре.

На данный момент HarmonyOS достигла аудитории в 490 миллионов пользователей.