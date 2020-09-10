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Въезд на территорию России затруднен из сбоя системы погранслужбы
10.09.2020 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен – Sputnik. Въезд из Беларуси на территорию России затруднен из-за неполадок в работе системы погранслужбы, передает корреспондент Sputnik с места событий.
На данный момент у российских пограничников нет возможности проверить по базе разрешение на въезд для иностранных граждан.
© Sputnik / Виктор Толочко
Напомним, что с конца марта въезд в Россию ограничен. Однако ряд лиц, которые имеют специальное разрешение, к примеру, водители грузового транспорта, могут беспрепятственно попасть на территорию соседнего государства.
Однако сейчас на границе из-за проблем с сетью и сбоев системы погранслужбы проехать через пункт пропуска "Красная горка" нельзя.
В результате на границе образовалась двухкилометровая очередь из грузовых автомобилей.
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На пункте пропуска "Красная горка" произошел сбой информационной системы из-за неполадок в Интернете.
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