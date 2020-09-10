Минобороны Беларуси провело встречу с временным поверенным в делах США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов встретился в четверг с временным поверенным в делах США Джеффри Джуком, сообщили в пресс-службе ведомства.

Встреча представителя Минобороны с американским дипломатом прошла по инициативе представителя США. В ходе встречи стороны обсудили военно-политическую обстановку, сложившуюся вокруг Беларуси в последнее время.

"Белорусской стороной доведена актуальная информация о внутриполитической ситуации в стране, выражена обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе и очередным витком "гонки вооружений". Также отмечена недопустимость вмешательства иностранных государств во внутренние дела Беларуси", - рассказали в пресс-службе Минобороны.

На днях госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в данный момент обсуждается введение новых санкций в отношении Беларуси в связи с ситуацией вокруг члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

"Соединенные Штаты, координируясь с нашими партнерами и союзниками, рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси", - сказал он.

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