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Нужно ли срезать ботву? Эксперт рассказал о правилах уборки картофеля и обработки земли
Источник материала: Tut.by
В Беларуси сейчас — сезон уборки урожая картофеля. Несколько месяцев дачники ухаживали за грядками, и было бы обидно потерять часть урожая теперь из-за ошибок. Как собрать картофель, чтобы не травмировать его, нужно ли предварительно удалять ботву, как обработать поле после уборки картофеля, рассказал Виталий Сердюков, научный сотрудник лаборатории технологий производства и хранения картофеля РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству».
Когда лучше всего убирать картофель
Традиционно в Беларуси картофель убирают с конца августа и в сентябре. Эти сроки прежде всего обусловлены погодными условиями: вероятность дождливой погоды мала, температура почвы и воздуха обычно не опускается ниже 10 °C. В октябре же, к примеру, температура воздуха и почвы уже ниже и часто идут дожди, что, в свою очередь, может негативно сказаться на сохранности клубней в период хранения.
— Критический температурный порог чувствительности клубней к повреждениям составляет около 12 °C. При более низких температурах возрастает количество повреждений. Например, в случае уборки при 25 °C количество повреждений в два раза меньше, чем при 5 °C при механизированной уборке.
В каких случаях нужно удалять ботву
Прежде чем приступать к уборке картофеля, необходимо подготовить картофельное поле для выкопки клубней — для избежания их травмируемости. Ботву начинают удалять, если отмерло 70% листьев или 75% длины стебля уже без листьев.
— При выращивании ранних, среднеранних сортов картофеля с отмершей естественным способом ботвой удаление ее не требуется, поэтому чаще всего ботву удаляют на среднеспелых и среднепоздних сортах.
После удаления ботвы до начала уборки необходимо выждать 2−3 недели, чтобы кожура клубней достигла достаточной прочности. Но при этом надо учитывать, что более длительное пребывание клубней в почве повышает опасность их поражения возбудителями болезней.
— После того, как растительные остатки (ботва) подсохнет, ее необходимо убрать, чтобы исключить трудности прохода техники во время уборки.
Таким образом, картофель убирают, когда клубни созреют, и кожура их огрубеет, желательно в сухую погоду. Уборку необходимо вести в сжатые сроки, так как погодные условия осенью очень непредсказуемы.
— При проведении уборки при низких температурах кроме повреждений клубней снижается лежкость картофеля. Это происходит из-за того, что более влажные клубни не успевают высохнуть в необходимые 24 часа после уборки, так как часто нет требуемого на 2−3 °С более теплого воздуха.
Для сокращения потерь урожая при уборке устанавливают максимально точную глубину подкапывания гребней, при которой клубни не повреждаются и не остаются в земле. По необходимости прутья картофелекопателя должны быть прорезинены.
Что делать с полем после уборки урожая
Виталий Сердюков отмечает, что после уборки картофеля поле необходимо очистить от растительных остатков и провести ряд мероприятий по подготовке поля под посев другой культуры.
— При посеве после картофеля яровых культур можно посеять редьку масличную (или другой седерат) для последующей запашки в почву (в октябре месяце). Перед вспашкой добавить органических удобрений, чтобы улучшить структуру почвы и повысить ее плодородие, а также внести минеральные удобрения (фосфорные и калийные). Азотные удобрения применяются весной перед посадкой (посевом) культуры или в период вегетации.
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Конец августа - сентябрь в Беларуси - время уборки картофеля. Как собрать клубни, чтобы не травмировать их, и как обработать поле после уборки?
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