Арестованных сотрудников PandaDoc доставили в Следственный комитет. К ним не пустили адвокатов

Источник материала: Tut.by

Вчера, 9 сентября, мы сообщили , что дело четырех сотрудников ИТ-компании PandaDoc, которые были арестованы по подозрению в хищении в особо крупном размере, передано в центральный аппарат Следственного комитета Беларуси. Сегодня, 10 сентября, стало известно, что ребят перевезли из СИЗО на Володарского в здание центрального аппарата Следственного комитета, но к ним не пустили адвокатов.



Фото: Тамара Колос

Адвокат Антон Гашинский, который представляет интересы компании PandaDoc, рассказал нам следующее:

— Дело передали в центральный аппарат Следственного комитета РБ, и следователь уже принял дело в производство. Наши адвокаты пошли в СИЗО (на Володарского — прим.TUT.BY), где им сказали, что людей забрал Следственный комитет и увез к себе в здание.

Наши адвокаты поехали сразу туда и попросили допустить их к своим клиентам, потому что они беспокоятся за их безопасность, чтобы на них не оказывали давление. В результате в Следственном комитете подтвердили, что ребята действительно у них, но адвокатов просто не пустили.

Адвокаты сейчас пишут жалобу и подают ее в генеральную прокуратуру. Это беспрецедентно, когда есть клиент, и есть разрешение на защиту, но адвокатов просто не пускают.

Напомним, что четыре сотрудника PandaDoc — бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап — были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере, в их отношении было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь. Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству.

Однако в самой компании заявили , что это обвинение не соответствует действительности, а вся деятельность фирмы велась в полном соответствии с законодательством. В PandaDoc уверены, что репрессии проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу ее основателей.

Там также заявили, что предпринимают ответные шаги, а именно будут вынуждены закрыть компанию в Беларуси, что приведет к потере высокооплачиваемых рабочих мест. Так как «в таком режиме работать не получится», начнут основание альтернативы Парка высоких технологий и максимально ярко осветят этот процесс во всех международных медиа, политических и экономических кругах.

В Instagram сооснователь компании Микита Микадо попросил айтишников о поддержке, чтобы власть знала, что «в случае репрессий в ИТ, мы будем бороться. Мы будем давить экономически, политически, информационно. Мы будем переезжать, лишая режим валютной выручки и налогов».

Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях: в частности, предлагал варианты помощи, в том числе материальной, силовикам, которые хотят уволиться из правоохранительных органов. А Виктор Кувшинов помогал педагогам, которые были членами комиссии и стали свидетелями фальсификации выборов, подать заявление в правоохранительные органы, также обещал помочь с поиском работы в случае увольнения.

В июле 2020 года Виктор был задержан бойцами ОМОНа на проспекте Независимости в Минске, когда пытался подать жалобу в Центризбирком на отказ в регистрации кандидатом в президенты Виктора Бабарико. Позже оказался в одном автозаке с родным братом, тоже айтишником. Суд назначил обоим административный арест.