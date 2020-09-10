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Арестованных сотрудников PandaDoc доставили в Следственный комитет. К ним не пустили адвокатов
Источник материала: Tut.by
Вчера, 9 сентября, мы
Адвокат Антон Гашинский, который представляет интересы компании PandaDoc, рассказал нам следующее:
— Дело передали в центральный аппарат Следственного комитета РБ, и следователь уже принял дело в производство. Наши адвокаты пошли в СИЗО (на Володарского — прим.TUT.BY), где им сказали, что людей забрал Следственный комитет и увез к себе в здание.
Наши адвокаты поехали сразу туда и попросили допустить их к своим клиентам, потому что они беспокоятся за их безопасность, чтобы на них не оказывали давление. В результате в Следственном комитете подтвердили, что ребята действительно у них, но адвокатов просто не пустили.
Адвокаты сейчас пишут жалобу и подают ее в генеральную прокуратуру. Это беспрецедентно, когда есть клиент, и есть разрешение на защиту, но адвокатов просто не пускают.
Напомним, что четыре сотрудника PandaDoc — бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап — были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере, в их отношении было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь. Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству.
Однако в самой компании
Там также заявили, что предпринимают ответные шаги, а именно будут вынуждены закрыть компанию в Беларуси, что приведет к потере высокооплачиваемых рабочих мест. Так как «в таком режиме работать не получится», начнут основание альтернативы Парка высоких технологий и максимально ярко осветят этот процесс во всех международных медиа, политических и экономических кругах.
В
Микадо ранее открыто
В июле 2020 года Виктор
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Напомним, что четыре сотрудника PandaDoc были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере.
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