Из-за красных наклеек на авто ГАИ забрала у водителя права. Адвокат: «Это незаконно»

Источник материала: Tut.by

Инспекторы составили протокол и изъяли права — так ночью 8 сентября закончилась поездка на автомобиле для минчанина Назара. Причина таких мер со стороны ГАИ — наклеенные горизонтальные красные полосы на белом Hyundai автомобилиста.





В середине августа Назар украсил белый кузов Hyundai красными полосами и наклейками с погоней — таким образом он выразил свое отношение к происходящим в стране событиям.

— Из-за полос меня периодически останавливали гаишники. Но ничего не предъявляли и отпускали. Оклейка занимает меньше 30 процентов основного цвета кузова, насколько я знаю, это допускается, — рассказал парень.

Ночью 8 сентября водитель двигался по улице Притыцкого в Минске, к нему с мигалками подъехали сотрудники ГАИ и потребовали остановиться.





— Инспекторы забрали мои документы и сели в свою машину, я с ними идти отказался, ждал решения вопроса в своем Hyundai. Ждать пришлось очень долго, я уж думал, что они вызвали подмогу и сейчас за мной кто-то приедет.

Через некоторое время Назар сам подошел к сотрудникам ГАИ и поинтересовался, сколько же ему еще сидеть, и попросил объяснить, в чем его нарушение.



В протоколе написано, что Назар нарушил п. 194.13 ПДД, за что предусмотрена ответственность по ч. 9 ст. 18.12 КоАП РБ

— Выяснилось, что на меня составили протокол, сообщили, что изымают права, а взамен выдают временное разрешение. Почему-то в протоколе написали, что нарушение у меня повторное, хотя меня за полосы не привлекали к ответственности. 14 сентября я должен явиться в ГАИ Фрунзенского района.

Адвокат: «Забирать права из-за наклеек незаконно»

— Сразу отмечу: неверно предположение водителя о том, что если изображение (наклейка это или краска — все равно) на кузове меньше 30 процентов основного цвета, то нарушения нет. Пунктом 194.13 ПДД Беларуси это запрещено, за исключением случаев, которые перечислены в Приложении 5 к ПДД, — сообщил AUTO.TUT.BY Сергей Иванов, адвокат специализированной юридической консультации «Транспорт и право».

Пункт 194.13 ПДД Беларуси

Запрещается участие в дорожном движении транспортного средства с внешне видимыми наклейками (изображениями), кроме размещаемых в установленном порядке опознавательных знаков транспортных средств, предусмотренных в приложении 5 к настоящим Правилам, рекламы, информации о принадлежности транспортного средства соответствующей организации (индивидуальному предпринимателю).

При нарушении пункта 194.13 ПДД водителя могут привлечь к ответственности по части 3 статьи 18.12 КоАП Беларуси «Нарушение правил эксплуатации транспортного средства», что влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одной БВ (до 27 рублей). А при повторном нарушении в течение года действуют санкции части 9 статьи 18.12 КоАП — водителю выпишут штраф в размере от двух до пяти БВ (от 54 до 135 рублей).

Кстати, повторность в данном случае образует совершение в течение года не только правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 18.12 КоАП, но и любого правонарушения, которое предусмотрено частями первой, третьей, четвертой и пятой той же статьи. Это управление транспортным средством с неисправностями тормозной, рулевой системы, световых огней, другие неисправности, при которых запрещено его участие в дорожном движении, управление незарегистрированным транспортным средством или не допущенным к участию в дорожном движении — чаще всего это отсутствие техосмотра, управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности или с присутствием непристегнутых пассажиров.

— Однако, если человек привлекается по любым частям статьи 18.12 КоАП Беларуси, то у него нельзя забирать права, потому что санкция данной нормы не предусматривает лишения права управления транспортным средством, а предусматривает лишь наложение штрафа.

В ситуациях, подобных той, с которой столкнулся Назар, Сергей Иванов рекомендует выяснить, привлекали ли водителя к ответственности по первой, третьей, четвертой или пятой частям статьи 18.12 КоАП в течение года. Если нет, то автомобилисту надо требовать переквалификации своих действий на часть 3 статьи 18.12 КоАП Беларуси.

— Но даже если водителя привлекали по любому из этих составов, то надо требовать вернуть права, — резюмировал адвокат.