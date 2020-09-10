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Deutsche Bank объявил о конце 40-летней эпохи глобализации

10.09.2020 14:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Среди ключевых факторов новой эпохи эксперты Deutsche Bank считают усиление экономического веса Китая и ухудшение его отношений с США.

«Век беспорядка» приходит на смену эпохи глобализации, которая длилась 40 лет, говорится в сентябрьском обзоре Deutsche Bank, опубликованном 9 сентября.

Среди ключевых факторов новой эпохи эксперты Deutsche Bank считают усиление экономического веса Китая и ухудшение его отношений с США. Также среди наиболее значимых тенденций новый импульс для интеграционных процессов в Европе после эпидемии COVID-19 и дальнейшее распространение политики «вертолетных денег».

«Не всякий беспорядок является плохим. Мы должны подчеркнуть, что новое время не следует воспринимать как причину отказываться от покупки финансовых активов, поскольку новая эпоха принесет масштабные интервенции монетарных властей и ликвидность», — полагают эксперты Deutsche Bank.

Но если эпоха глобализации связывалась с рекордным ростом стоимости активов, то «век беспорядка» несет угрозу текущим глобальным оценкам, особенно в реальном выражении, полагают в банке.

Deutsche Bank также прогнозирует возможный рост инфляции, усиление экономического неравенства в послекарантинную эпоху, но в дальнейшем — изменение тренда в сторону увеличения налогов с богатых, усиления конкуренции между поколениями, рост обеспокоенности вопросами изменения климата и новую технологическую революцию.

 
 
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Среди ключевых факторов новой эпохи эксперты Deutsche Bank считают усиление экономического веса Китая и ухудшение его отношений с США.
 
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