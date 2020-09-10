Лукашенко принял посла России Мезенцева

Беларусь и Россия «значительно продвинулись» в решении накопившихся в отношениях двух стран проблем и задач, заявил Александр Лукашенко на встрече с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.



Фото: president.gov.by

«Мы все — и посольство России, и наша страна — живем в конкретных условиях. Вы хорошо видите ситуацию в Беларуси. Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Беларусью и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, во время недавних переговоров двух правительственных делегаций в Минске были достигнуты «очень хорошие договоренности». «Мы работаем над их развитием. Конечно, в ближайшее время мы встретимся с президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше. Конечно, еще будет много вопросов, они всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать», — отметил Лукашенко.

Он напомнил, что в конце сентября в Минске и Минской области пройдет VII Форум регионов Беларуси и России. Лукашенко заявил, что «это будет экономический трамплин для сближения позиций по ряду вопросов». «Там будут представители регионов России и Беларуси. Это же не просто мы собрались там, что-то показали, сами показались и на этом все. Нет. Я считаю, что это будет очень сильный шаг в реализации конкретных договоренностей на уровне предприятий, — подчеркнул он. — Поэтому развитие отношений в настоящий момент нас удовлетворяет. Думаю, нам не надо терять ту динамику, которую мы наметили».

Лукашенко также выразил благодарность послу за его деятельность в Беларуси и организацию работы российских СМИ в Беларуси. «Вы буквально за эти месяцы сделали столько, сколько предыдущие послы не делали за годы. Дай бог, чтобы российский посол и дальше так работал. Нас это удовлетворяет», — заявил Лукашенко.

Мезенцев сообщил, что несколько дней назад общался с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая, отметил посол, придает огромное значение региональному сотрудничеству между Беларусью и Россией. «Готовится большая делегация губернаторов, глав субъектов Российской Федерации. Минск подхватывает эстафету Петербурга, когда на площадке шестого форума регионов было подписано соглашений — ради людей, предприятий, бизнес-объединений, агрогородков — на 500 млн долларов. Это же не абстрактные цифры, а дополнительный объем в товарообороте, расширение российских рынков для белорусских поставщиков во всех регионах», — заявил он.

Мезенцев также поздравил Лукашенко с прошедшим днем рождения и подарил ему книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний, первый экземпляр факсимильного издания 1866 года. «Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», — заявил он.