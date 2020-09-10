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Минздрав обновил список ковидных стран — минус Узбекистан, плюс Испания и Черногория
Источник материала: Навiны
Министерство здравоохранения Беларусь обновило перечень стран, в которых регистрируются случаи COVID-19.
Граждане прибывающие в Беларусь из стран, внесенных в список, обязаны провести в самоизоляции 14 дней.
Из списка исключен Узбекистан. Вновь включены в список Испания, Черногория, Израиль, Андорра и Мальта.
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Министерство здравоохранения Беларусь обновило перечень стран, в которых регистрируются случаи COVID-19. Граждане прибывающие в Беларусь из стран, внесенных в...
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