Минздрав обновил список ковидных стран — минус Узбекистан, плюс Испания и Черногория

Министерство здравоохранения Беларусь обновило перечень стран, в которых регистрируются случаи COVID-19.

Граждане прибывающие в Беларусь из стран, внесенных в список, обязаны провести в самоизоляции 14 дней.

Из списка исключен Узбекистан. Вновь включены в список Испания, Черногория, Израиль, Андорра и Мальта.