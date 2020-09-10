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Студенток БГМУ, задержанных накануне в Минске на акции солидарности, оштрафовали на 25 базовых величин

10.09.2020 14:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня в суде Московского района Минска состоялись суды над задержанными накануне студентками Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ), сообщает студенческий телеграм-канал «Рупор БГМУ».

9 сентября во время акции солидарности с задержанными представителями Координационного совета по урегулированию политического кризиса Марией Колесниковой, Максимом Знаком и Ильей Салеем на проспекте Дзержинского силовиками в штатском были задержаны семь студенток БГМУ: Анастасия Шматкова, Полина Вежновец, Яна Зябко, Татьяна Каплун, Мария Алешко, Дарья Эркаева и Адриана Шерель.

Девушек отвезли в РУВД Московского района, затем в ИВС на Окрестина.

Всех задержанных обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) и присудили штрафы 25 базовых величин (675 рублей) каждой.

Утром 10 сентября ректор университета Анатолий Сикорский и деканы нескольких факультетов побывали в ИВС, где «обсудили с работниками изолятора создавшуюся ситуацию и возможные пути ее разрешения».

«В настоящее время администрация БГМУ принимает все меры для решения данной проблемы», — отмечается в распространенном заявлении руководства вуза.

Сегодня в университете студенты провели акцию солидарности с задержанными студентками. Они собрались в холле БГМУ с плакатами и бело-красно-белыми флагами.

Также акция солидарности прошла у входа в Минский государственный лингвистический университет. Студенты пели песни под гитару, аплодировали.

Задержанных девушек поддержали также Белорусский государственный университет, Белорусский государственный экономический университет и другие.

Стоит отметить, что такие акции проходят в ведущих вузах страны ежедневно. Студенты приходят на занятия в одежде красного и белого цветов, рассаживаются на парах в виде бело-красно-белого флага. Выходят ко входам в учебные корпуса с бело-красно-белыми флагами и плакатами, собираются группами в зданиях вузов и на улице и вместе поют песни («Перемен», «Воины света», «Купалінка» и другие). В соцсетях и телеграм-каналах публикуются многочисленные фотографии и видео с таких акций. Протесты пресекают представители силовых структур, студентов и координаторов стачкомов вузов задерживают и арестовывают.

 
Теги: Минск
 
 
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