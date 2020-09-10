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СК Беларуси посчитал «абстрактным» задержание 47 журналистов

10.09.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Следственный комитет Беларуси отказался проводить проверку и уж тем более возбуждать уголовное дело по факту задержания 27 августа 47 журналистов разных СМИ, освещавших события в Беларуси.

Как сообщалось, Белорусская ассоциация журналистов 28 августа направила председателю Следственного комитета заявление о возбуждении уголовного дела по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

В документе на 4 листах подробно описывались обстоятельства дела, а также обоснование необходимости возбудить уголовное дело по признакам статьи 198 Уголовного кодекса.

10 сентября БАЖ получил ответ от Начальника отдела по работе с обращениями граждан Центрального аппарата СК.

«Сообщаем, что изложенная в обращении информация по сути носит абстрактный характер, в связи с чем оснований для проведения Следственным комитетом проверок и принятия решений в порядке, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется», — говорится в ответе.

27 августа в Минске на площади Свободы, на площади Независимости, на проспекте Независимости, а также в Бресте сотрудниками органов внутренних дел были задержаны 47 журналистов.

Сотрудники милиции в произвольном порядке уничтожали исходные материалы съемок, представляющие собой интеллектуальную собственность журналистов и СМИ. Всё это сопровождалось угрозами повреждения или уничтожения профессиональной техники журналистов.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Следственный комитет Беларуси отказался проводить проверку и уж тем более возбуждать уголовное дело по факту задержания 27 августа 47 журналистов разных СМИ,...
 
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