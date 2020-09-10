ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские адвокаты поддержали коллег в письме к Минюсту РБ

10.09.2020 15:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Более 250 российских адвокатов подписались под открытым обращением в Министерство юстиции Беларуси, в котором констатируют, что нарушения прав человека и профессиональных прав адвокатов в Беларуси приобрели массовый и системный характер.

«В СМИ и социальных сетях опубликованы сотни свидетельств граждан, участников мирных акций гражданского протеста, о применении к ним, в том числе к гражданам России, насилия со стороны сотрудников ОМОН, иных спецподразделений, о пытках и жестоком, унижающем человеческое достоинство обращении в отделах милиции, изоляторах временного содержания в Минске и других городах Беларуси», - говорится в обращении.

«С сожалением приходится констатировать, что нарушения прав человека в Республике Беларусь (в особенности, на свободу мирных собраний и выражение мнения, распространение информации, защиту от пыток и иного бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения, на получение квалифицированной правовой защиты, на справедливое судебное разбирательство) приобрели массовый характер и являются системной проблемой, требующей незамедлительного решения в соответствии с общепризнанными принципами международного права и принятыми на себя государством обязательствами (в частности, согласно Международному пакту о гражданских и политических правах)», - сказано в обращении.

Российские адвокаты возмущены тем, что адвокатов в Беларуси не допускают к их подзащитным, часто не сообщают о месте нахождения задержанных граждан, судебные заседания по рассмотрению административных дел в отношении участников акций протеста проводятся в отсутствие защитников, поданные на действия сотрудников правоохранительных органов жалобы и заявления не принимаются либо рассматриваются формально.

«Посягательство на профессиональные права адвокатов со стороны государственных органов Республики Беларусь, призванных служить гарантами обеспечения указанных прав, является недопустимым и нарушает п. 16, п. 27 Основных принципов, касающихся роли юристов (приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 27.08.-07.09.1990 г.). Мы выражаем серьезную обеспокоенность низким уровнем правовых гарантий независимости адвокатуры, как важнейшего института гражданского общества и одного из неотъемлемых элементов системы правосудия в Республике Беларусь, который в сложившейся ситуации находится под угрозой», подчеркивается в обращении.

Российские адвокаты призывают уполномоченные органы государственной власти Республики Беларусь принять меры по защите прав граждан, пострадавших при подавлении мирных собраний 9−11 августа 2020 г., в том числе, прав на получение правовой помощи, справедливое судебное разбирательство и привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, совершивших акты насилия в отношении граждан.

«Мы призываем обеспечить адвокатам Республики Беларусь возможность для свободного и беспрепятственного осуществления своей профессиональной деятельности в полном соответствии с международными стандартами, включая:

доступ к подзащитным, находящимся в местах временного содержания,

участие защитников в судебных заседаниях по рассмотрению дел в отношении заключения под стражу, иных учреждениях пенитенциарной системы, задержанных граждан;

всестороннее, своевременное и объективное рассмотрение государственными органами жалоб, заявлений, иных обращений адвокатов в защиту прав граждан, подвергшихся незаконному задержанию, пыткам, иному унижающему человеческое достоинство обращению;

соблюдение международных правовых гарантий независимости адвокатской деятельности».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 250 российских адвокатов подписались под открытым обращением в Министерство юстиции Беларуси, в котором констатируют, что нарушения прав человека и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Арестованных сотрудников PandaDoc доставили в Следственный комитет. К ним не пустили адвокатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика