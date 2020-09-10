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Мининформ Беларуси пока не принимал решения о блокировке tut.by

10.09.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство информации Беларуси утверждает, что пока не принимало решений о блокировке портала tut.by, но признает, что мониторит контент сайта.

"Пока разговоров об ограничении доступа не ведется, несмотря на три предупреждения. Такой задачи не стоит, заседание по данном вопросу собирать пока не планируется", - сообщила замначальника управления электронных СМИ и интернет-ресурсов Мининформа Галина Гусакова, которую цитирует РИА Новости.

Вместе с тем, она сказала, что сейчас контент ресурса взят на контроль, "отслеживается на предмет того, чтобы все было в рамках законодательства".

 
 
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Министерство информации Беларуси утверждает, что пока не принимало решений о блокировке портала tut.by, но признает, что мониторит контент сайта.
 
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