



Видимо, те, кто согласился фальсифицировать выборы и после этого делать вид, что ничего не произошло, даже в глазах власти пали настолько низко, что та считает возможным вытирать о них ноги.





В таком случае родителям пора решать, а нужно ли и, главное, безопасно ли для физического и психического состояния ребенка, водить его в ТАКУЮ школу.