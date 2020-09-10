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Лукашенко - прокурорам: Иногда не до закона. Или вы со мной, или уйдите в сторону и не мешайте

10.09.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко подтвердил, что царящее в стране абсолютное беззаконие установилось по его указанию и предложил прокурорам либо принять этот факт, либо покинуть должность

Предствляя сегодня нового генпрокурора Андрея Шведа Лукашенко призвал сотрудников прокуратуры помочь ему "спасти страну": 

"Сделаю я это с вами или без вас - вам решать. Но наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну - вставайте. Не хотите - не предавайте. Вы - люди в погонах. Не надо поститься и хайповать. Уйдите в сторону и не мешайте", - заявил он.

При этом он заметил, что ему сейчас "иногда не до законов".
 
 
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Лукашенко подтвердил, что царящее в стране абсолютное беззаконие установилось по его указанию и предложил прокурорам либо принять этот факт, либо покинуть...
 
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