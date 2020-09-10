Лукашенко - прокурорам: Иногда не до закона. Или вы со мной, или уйдите в сторону и не мешайте

"Сделаю я это с вами или без вас - вам решать. Но наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну - вставайте. Не хотите - не предавайте. Вы - люди в погонах. Не надо поститься и хайповать. Уйдите в сторону и не мешайте", -он.