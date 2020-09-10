Каждый человек уникален? На фото показали, что это не совсем так

Источник материала: Onliner

Нет, мы не будем спорить об уникальности каждого человека. Она складывается из целого ряда факторов начиная со внешности и завершая самыми незаметными чертами характера. Тем не менее, разнообразие, наверное, все же конечно — все зависит от того, сколько комбинаций удалось создать и затем — наблюдать.

В доказательства этих слов существует Instagram-аккаунт, где собирают фото похожих людей. Отправной точкой становятся знаменитости, а потом народ ищет похожих на них представителей рода человеческого. Кто-то из «двойников» похож сам по себе, другие, что очевидно, подчеркивают свою внешность, стараясь походить на «эталон».



Здесь и далее слева — «двойник», справа — «оригинал». Это, если кто позабыл, Эмма Уотсон



Не Рианна и Рианна. Сложно сказать, кто более настоящий



Почти беспроигрышный вариант с Ван Гогом



Утверждают, что Эд Ширан — справа



Несколько Селин Дион. Кстати, в некоторых случаях действительно можно запутаться. Особенно если вы нечасто видите ту или иную знаменитость



Мэйси Уильямс, о которой многие знают именно благодаря «Игре престолов»



Этот человек (справа) не нуждается в представлении. Парень слева похож, но на белоруса похож меньше



Оригинальный Колин Фарелл более расслаблен и не пытается строить губы «уточкой»



Марго Робби



Джейсон Момоа, наверное, более гармоничен



Анджелина Джоли



Это даже немного смешно. Дэниел Крэйг



Сильвестр Сталлоне с HDR и без него