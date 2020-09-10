﻿ Каждый человек уникален? На фото показали, что это не совсем так. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каждый человек уникален? На фото показали, что это не совсем так

10.09.2020 15:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Нет, мы не будем спорить об уникальности каждого человека. Она складывается из целого ряда факторов начиная со внешности и завершая самыми незаметными чертами характера. Тем не менее, разнообразие, наверное, все же конечно — все зависит от того, сколько комбинаций удалось создать и затем — наблюдать.

В доказательства этих слов существует Instagram-аккаунт, где собирают фото похожих людей. Отправной точкой становятся знаменитости, а потом народ ищет похожих на них представителей рода человеческого. Кто-то из «двойников» похож сам по себе, другие, что очевидно, подчеркивают свою внешность, стараясь походить на «эталон».

Каждый человек уникален? На фото показали, что это не совсем так
Здесь и далее слева — «двойник», справа — «оригинал». Это, если кто позабыл, Эмма Уотсон
Каждый человек уникален? На фото показали, что это не совсем так
Не Рианна и Рианна. Сложно сказать, кто более настоящий
Каждый человек уникален? На фото показали, что это не совсем так
Почти беспроигрышный вариант с Ван Гогом
Каждый человек уникален? На фото показали, что это не совсем так
Утверждают, что Эд Ширан — справа
Каждый человек уникален? На фото показали, что это не совсем так
Несколько Селин Дион. Кстати, в некоторых случаях действительно можно запутаться. Особенно если вы нечасто видите ту или иную знаменитость
Каждый человек уникален? На фото показали, что это не совсем так
Мэйси Уильямс, о которой многие знают именно благодаря «Игре престолов»
Каждый человек уникален? На фото показали, что это не совсем так
Этот человек (справа) не нуждается в представлении. Парень слева похож, но на белоруса похож меньше
Каждый человек уникален? На фото показали, что это не совсем так
Оригинальный Колин Фарелл более расслаблен и не пытается строить губы «уточкой»
Каждый человек уникален? На фото показали, что это не совсем так
Марго Робби
Каждый человек уникален? На фото показали, что это не совсем так
Джейсон Момоа, наверное, более гармоничен
Каждый человек уникален? На фото показали, что это не совсем так
Анджелина Джоли
Каждый человек уникален? На фото показали, что это не совсем так
Это даже немного смешно. Дэниел Крэйг
Каждый человек уникален? На фото показали, что это не совсем так
Сильвестр Сталлоне с HDR и без него
Экшен-камера GoPro HERO7 Black
12 отзывов
стандартная, 4K (видео 12 Мп), Timelapse, GPS
855 р.
13 предложений
Экшен-камера Sony FDR-X3000 (корпус + водонепроницаемый чехол)
12 отзывов
стандартная, 4K, матрица 1/2.5", Timelapse, GPS
1234 р.
11 предложений
Экшен-камера GoPro HERO8 Black
4 отзыва
стандартная, 4K (видео 12 Мп), Timelapse, GPS
1249 р.
9 предложений
Сравнить эти товары →
Экшен-камеры в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нет, мы не будем спорить об уникальности каждого человека. Она складывается из целого ряда факторов начиная со внешности и завершая самыми незаметными чертами...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Ганцевичами опрокинулся Citroen: непристегнутая пассажирка вылетела из салона и погибла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика