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Каждый человек уникален? На фото показали, что это не совсем так
Источник материала: Onliner
Нет, мы не будем спорить об уникальности каждого человека. Она складывается из целого ряда факторов начиная со внешности и завершая самыми незаметными чертами характера. Тем не менее, разнообразие, наверное, все же конечно — все зависит от того, сколько комбинаций удалось создать и затем — наблюдать.
В доказательства этих слов
Здесь и далее слева — «двойник», справа — «оригинал». Это, если кто позабыл, Эмма Уотсон
Не Рианна и Рианна. Сложно сказать, кто более настоящий
Почти беспроигрышный вариант с Ван Гогом
Утверждают, что Эд Ширан — справа
Несколько Селин Дион. Кстати, в некоторых случаях действительно можно запутаться. Особенно если вы нечасто видите ту или иную знаменитость
Мэйси Уильямс, о которой многие знают именно благодаря «Игре престолов»
Этот человек (справа) не нуждается в представлении. Парень слева похож, но на белоруса похож меньше
Оригинальный Колин Фарелл более расслаблен и не пытается строить губы «уточкой»
Марго Робби
Джейсон Момоа, наверное, более гармоничен
Анджелина Джоли
Это даже немного смешно. Дэниел Крэйг
Сильвестр Сталлоне с HDR и без него
стандартная, 4K (видео 12 Мп), Timelapse, GPS
стандартная, 4K, матрица 1/2.5", Timelapse, GPS
стандартная, 4K (видео 12 Мп), Timelapse, GPS
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Нет, мы не будем спорить об уникальности каждого человека. Она складывается из целого ряда факторов начиная со внешности и завершая самыми незаметными чертами...
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