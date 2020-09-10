Внимание, туман: штормпредупреждение объявили в Беларуси на пятницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на пятницу из-за тумана, об этом сообщили в Белгидрометцентре.

День за днем синоптики объявляют по стране штормовое предупреждение из-за дождей, гроз и сильного ветра. Теперь опасения специалистов вызывает туман.

"Внимание! Ночью и утром 11 сентября местами по республике ожидается туман", - предостерегли синоптики.

Туман особо опасен на дорогах, поэтому автомобилистам стоит учитывать погодные условия и выбирать скорость движения в соответствии с ними.

В целом погоду в Беларуси в пятницу будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет переменная облачность, без осадков. Ожидается западный слабый до умеренного ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +4..+10°С, в середине дня воздух прогреется до +15..+20°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

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