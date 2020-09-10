Минобороны и поверенный в делах США обменялись мнениями о военно-политической обстановке в Беларуси

Источник материала: Ежедневник

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Встреча состоялась по инициативе американской стороны.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, 10 сентября состоялась встреча начальника Департамента международного военного сотрудничества – помощника Министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с Временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Беларуси Джеффри Джуком.

«В ходе встречи стороны обменялись мнениями о военно-политической обстановке вокруг Республики Беларусь. Белорусской стороной доведена актуальная информация о внутриполитической ситуации в стране, выражена обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе и очередным витком «гонки вооружений», а также отмечена недопустимость вмешательства иностранных государств во внутренние дела белорусского государства», - сообщает пресс-служба Минобороны.