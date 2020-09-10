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15 лет строили ПВТ, чтобы закрывать айтишников в СИЗО? Что происходит с управляющими PandaDoc, на которых завели уголовку
Источник материала: KYKY>
Четыре сотрудника всемирноизвестной компании PandaDoc арестованы по подозрению в хищении в особо крупном размере – сегодня стало известно, что их дела уже переданы в СК, а сами ребята переведены СИЗО на Володарского. Но все не так просто.
Право в Беларуси умерло даже для представителей священного IT. Юрист Антон Гашинский, который представляет руководителей PandaDoc,
«Наши адвокаты поехали сразу туда и попросили допустить их к своим клиентам, потому что они беспокоятся за их безопасность, чтобы на них не оказывали давление. В результате в Следственном комитете подтвердили, что ребята действительно у них, но адвокатов просто не пустили. Адвокаты сейчас пишут жалобу и подают ее в генеральную прокуратуру. Это беспрецедентно, когда есть клиент, и есть разрешение на защиту, но адвокатов просто не пускают», – пояснил адвокат.
Что вообще происходит с PandaDoc
В офис компании пришли люди из ДФР, после чего были арестованы четыре сотрудника. Это случилось как раз в тот момент, когда CEO и основатель PandaDoc Микита Микадо начал искать силовикам новую работу и давать резкие интервью о Беларуси. Арестовали руководителей PandaDoc, а именно:
Сейчас всех четверых подозревают в хищении в особо крупном размере. Уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК.
Но компания, как и ее основатель Микадо, не согласны с обвинением. Они считают, что дело – политическое, и
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15 лет строили ПВТ, чтобы закрывать айтишников в СИЗО? Что происходит с управляющими PandaDoc, на которых завели уголовку
Четыре сотрудника всемирноизвестной компании PandaDoc арестованы по подозрению в хищении в особо крупном размере – сегодня стало известно, что их дела уже переданы в...
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