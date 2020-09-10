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15 лет строили ПВТ, чтобы закрывать айтишников в СИЗО? Что происходит с управляющими PandaDoc, на которых завели уголовку

10.09.2020 15:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Четыре сотрудника всемирноизвестной компании PandaDoc арестованы по подозрению в хищении в особо крупном размере – сегодня стало известно, что их дела уже переданы в СК, а сами ребята переведены СИЗО на Володарского. Но все не так просто. 

Право в Беларуси умерло даже для представителей священного IT. Юрист Антон Гашинский, который представляет руководителей PandaDoc, рассказал TUT.by, что ребят действительно перевели на Володарского, но потом зачем-то увезли в здание, где располагается СК – и сейчас к ним не пускают адвокатов. 

«Наши адвокаты поехали сразу туда и попросили допустить их к своим клиентам, потому что они беспокоятся за их безопасность, чтобы на них не оказывали давление. В результате в Следственном комитете подтвердили, что ребята действительно у них, но адвокатов просто не пустили. Адвокаты сейчас пишут жалобу и подают ее в генеральную прокуратуру. Это беспрецедентно, когда есть клиент, и есть разрешение на защиту, но адвокатов просто не пускают», – пояснил адвокат. 

Что вообще происходит с PandaDoc

В офис компании пришли люди из ДФР, после чего были арестованы четыре сотрудника. Это случилось как раз в тот момент, когда CEO и основатель PandaDoc Микита Микадо начал искать силовикам новую работу и давать резкие интервью о Беларуси. Арестовали руководителей PandaDoc, а именно: 

  • Бухгалтер Юлия Шардыко
  • Директор Дмитрий Рабцевич
  • Менеджер по продукту Виктор Кувшинов
  • HR Владислав Михолап

Сейчас всех четверых подозревают в хищении в особо крупном размере. Уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК. 

Но компания, как и ее основатель Микадо, не согласны с обвинением. Они считают, что дело – политическое, и обвиняют «власть» в геноциде и репрессиях в отношении компании.

 
 
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Четыре сотрудника всемирноизвестной компании PandaDoc арестованы по подозрению в хищении в особо крупном размере – сегодня стало известно, что их дела уже переданы в...
 
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