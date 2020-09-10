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Директор «Крумкачоў» рассказал, что происходило перед матчем с «Динамо», за который их наказали
Источник материала: Tut.by
Директор «Крумкачоў» Олег Давидович
— Накануне матча нам сообщили, что разрешат наш выход на поле в майках с портретами пострадавших футболистов, но без надписей. Здесь поясню: сама идея перформанса исходила не от руководства клуба, а от игроков. И их подобное ограничение не устроило. Это же не фотоссесия, пострадали люди — позицию парней можно понять. Они же не заявляли никаких политических требований…
Был очень трудный и очень долгий разговор с командой. Накануне матча вместо подготовки — собрание протяженностью около пяти часов. Ребята не хотели играть. И наша, руководства, задача состояла в том, чтобы убедить их выйти на поле, не сорвать матч. На мой взгляд, бойкот — это отсутствие действия. Это не решение. Думаю, федерация тоже была заинтересована в том, чтобы игра состоялась.
Парни решили выйти на игру в майках с надписями «Мы супраць гвалту» и «Расолька, Казека… i iншыя». Это была их принципиальная позиция. Они также не вышли бы на игру, если бы Пашу и Сергея не отпустили на волю. И если бы матч проходил без зрителей… Из-за этого и произошла задержка. Парни вышли из раздевалки впритык, играли практически без разминки. Посмотрите, матч состоялся в условиях, приближенных к стихийному бедствию. Без преувеличения, — сказал Давидович.
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Он дал интервью «Прессболу».
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